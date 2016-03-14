اسکان مسافر در شاهرود اولویت مسئولان باشد/ آمادگی ۲۴ساعته بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست هماهنگی نوروزی بانک های شاهرود، به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان، از ثبت رکورد ۲۱۰ هزار اقامت گردشگر نوروزی در استان سمنان طی نوروز گذشته خبر داد و بیان داشت: ظرفیت گردشگری شهرستان و منابع طبیعی گسترده، مناطق حفاظت شده حیات وحش و امکانات رفاهی مناسب این منطقه باعث شده ۶۰ درصد کل اقامت مسافران نوروزی استان سمنان متعلق به شاهرود باشد.

وی افزود: شهرستان شاهرود با دارا بودن امکانات اسکان مانند مدارس و کلاس های درس، هتل ها و مسافر خانه های متعدد و همچنین ظرفیت های گردشگری فراوان طبیعی، عرفانی، ورزشی، مذهبی و ... می تواند به عنوان مقصد گردشگری در ایام نوروز معرفی شود.

ضرورت آمادگی ۲۴ساعته بانک های شاهرود در نوروز

معاون استاندار سمنان با تاکید بر نقش زیر ساخت های رفاهی در جذب گردشگر و ارتقاء شاخص های اقتصاد بدون نفت، گفت: بانک های شهرستان باید آمادگی کامل برای ارائه خدمات ۲۴ ساعته داشته و با اطلاع رسانی صحیح و به موقع نسبت به خدمات رسانی به مسافران نوروزی اقدام کنند.

هاشمی با طرح موضوع گردشگری مذهبی، نقش شهرستان شاهرود را در تعطیلات نوروز بسیار حساس ارزیابی کرد و بیان داشت: برای استقبال از گردشگران مذهبی و سیاحتی، می بایست برنامه ریزی دقیق داشته و نسبت به تامین احتیاجات مسافران و ارائه خدمات مناسب رفاهی حساس باشیم.

وی ضمن خاطر نشان کردن لزوم فعالیت دائمی خودپرداز ها در ایام نوروز ادامه داد: رسیدگی به مشکلات خود پردازها باید در دستور کار روسای بانک ها قرار گیرد، تا در کمترین زمان ممکن مشکلات احتمالی بر طرف شود.

نمایشگاه های نوروزی از ۲۷ اسفندماه آغاز به کار می کنند

فرماندار شاهرود با تقدیر از فعالیت بازارچه های صنایع دستی و گردشگری در سال گذشته بر لزوم برپایی این نوع نمایشگا ها تاکید کرد و گفت: در سال جاری نیز نمایشگاه سوغات نوروزی، صنایع دستی و گردشگری در ورودی های شهر شاهرود از ۲۷ اسفند ماه آغاز به کار می کند لذا بهتر است خدمات بانکی از قبیل پایانه های پرداخت الکترونیک (کارت خوان ها) و در صورت امکان خودپرداز در این نمایشگاه ها برای مسافران در نظر گرفته شود تا هم سرعت و سهولت انجام کار بیشتر شده و هم رضایت مسافران جلب شود.

هاشمی نقش نمایشگاه های نوروزی را در حفظ صنایع دستی شهرستان شاهرود مهم ارزیابی کرد و افزود: سال گذشته صنعتگران موفق به فروش نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال از صنایع دستی خود شدند که در رونق این هنرها تاثیر بسزایی خواهد داشت.

در این نشست روسای بانک ها نیز به بیان برنامه های خود پرداخته و برای ارائه خدماتی بهتر از سال های گذشته به مسافران نوروزی آمادگی کامل خود را اعلام کردند.