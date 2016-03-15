خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: ایران سرزمین کهن و باستانی محسوب میشود که صفحات زیادی از تاریخ جهان را به خود اختصاص داده و نقش تاریخساز را در این کره خاکی ایفا کرده است.
در سرزمین ایران از گذشتههای دور تاکنون، آیینها و رسمهای متفاوتی بهمنظور انتقال مفاهیم و ارزشها بنیانگذاری شد که برخی از این آداب پس از گذشت چندین قرن همچنان در میان مردم ساری و جاری بوده و برخی از این آیینها نیز دچار انحراف شده است.
جوانانی که در اثر سهلانگاری با آینده خود بازی میکنند
چهارشنبهسوری یکی از مراسمهایی است که هرساله در روزهای پایانی سال اجرا میشود اما طی سالهای اخیر این مراسم رنگ دود و آتش به خود گرفته و علاوه بر سلب آرامش و آسایش مردم، ضربات جبرانناپذیری را به برخی افراد و خانوادهها وارد میکند.
طی سالهای اخیر، کم نبودند جوانانی که در اثر سهلانگاری، با آینده خود بازی کرده و برخی از آنان نیز در دل خاک آرمیدهاند.
دستگاههای مسئول بهویژه پلیس از سالهای اخیر تاکنون به فرهنگسازی روی آورده و تلاش دارد تا جوانان و نوجوانان را از خطرات استفاده از مواد محترقه و آتشزا آگاه سازند.
در روزهای گذشته حجم حضور نیروهای امدادی نظیر آتشنشانی و نیروهای انتظامی در امکان عمومی بهویژه مدارس، مساجد و دانشگاهها برای آگاهسازی نسل جوان افزایش پیداکرده است.
راهاندازی کمپین تحریم چهارشنبهسوری توسط برخی هنرمندان
برخی هنرمندان برجسته کشور نیز بهمنظور فرهنگسازی و کاهش خطرات چهارشنبهسوری، کمپینی را تشکیل داده و اعلام کردهاند که پولهای خود را صرف خرید ترقه و مواد آتشزا نمیکنند.
پرویز پرستویی ازجمله هنرمندان برجسته کشور بود که درراه اندازی کمپین تحریم چهارشنبهسوری مشارکت داشته است، وی در صفحه اینستاگرام خود نوشت که سراسر ایران بدانند که راه و رسم چهارشنبهسوری، کور شدن کودکان، لرزیدن دل پیرمردها و پیرزنان، زهرهترک شدن زنان باردار و ... نیست.
استفاده از مواد محترقه در آیین پیشینیان جایی نداشته است
سروان جزایری کارشناس مسائل انتظامی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به خطرات استفاده از مواد محترقه اظهار داشت: استفاده از مواد محترقه و آتشزا سبب به خطر افتادن جان افراد میشود.
وی افزود: در آیین گذشتگان و رسوم پیشینیان، استفاده از مواد محترقه و خطرآفرین جایی نداشته و این یک انحراف در آیینهای سنتی ایرانیان است.
جزایری ادامه داد: نظارت خانوادهها برای کاهش خطرات چهارشنبه آخر سال بسیار مهم و حیاتی است و باید والدین بر روی رفتار و عملکرد فرزندان خود نظارت داشته باشند.
حوادثی که پشیمانی در آن سودی ندارد
طی روزهای اخیر بود که حادثه دردناک انفجار مواد محترقه در اسلامشهر، نشان داد که برخی همچنان بر طبل ناآگاهی میکوبند و حوادث ناگواری را رقم میزنند.
در حادثه اسلامشهر سه نفر به کام مرگ رفتند و تعدادی نیز مجروح شده و به بیمارستان انتقال پیدا کردند که حال برخی از مصدومان وخیم است.
این حوادث نشان میدهد که علیرغم تلاشهای پلیس، همچنان برخی بدون توجه به هشدارهای دادهشده، امنیت خود و جامعه را به خطر میاندازند و زمینهساز حوادثی میشوند که پشیمانی در آن سودی ندارد.
برخورد با توزیعکنندگان و فروشندگان مواد محترقه توسط پلیس
سرهنگ سلمان آدینه وند در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش پلیس برای کاهش خطرات در چهارشنبه آخر سال اظهار داشت: پلیس از ظرفیتهای موجود برای کاهش خطرات و حوادث چهارشنبهسوری استفاده کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان پاکدشت افزود: خانوادهها در کاهش حوادث چهارشنبه آخر سال نقش مهمی را ایفا میکنند و اگر نظارتهای لازم بر روی عملکرد فرزندان باشد، شاهد بسیاری از حوادث نخواهیم بود.
وی ادامه داد: پلیس پاکدشت طی روزهای اخیر بیش از شش هزار عدد مواد محترقه را از توزیعکنندگان و فروشندگان کشف کرد و این امر با جدیت از سوی پلیس دنبال میشود.
همچنین سرهنگ هادی احمدی فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا طی روزهای اخیر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان پیشوا، ۱۲ هزار عدد از انواع مواد محترقه در این شهرستان کشف و ضبط شد.
وی بیان داشت: دو نفر در جریان کشف انواع مواد محترقه در پیشوا به دام پلیس افتادند و پس از طی مراحل قانونی و تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شدند.
فرهنگسازی در دستور کار پلیس قرار دارد
سرهنگ عبدالرضا ناظری فرمانده انتظامی شرق استان تهران نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پلیس رویکرد قهری را در برخورد با توزیعکنندگان و فروشندگان مواد محترقه دنبال خواهد کرد.
وی افزود: برای آگاهسازی و فرهنگسازی در میان نوجوانان و جوانان و خانوادهها نیز پلیس برنامههای ویژهای را همزمان با روزهای پایانی سال در نظر گرفته است.
سرهنگ ناظری ادامه داد: تبلیغات محیطی و چاپ بروشور با همکاری ادارات و نهادهای مختلف در روزهای پایانی سال بهمنظور آگاهسازی خانوادهها انجامشده است.
فرمانده انتظامی شرق استان تهران بیان داشت: همچنین مأموران انتظامی در مدارس و در میان دانش آموزان و آیندهسازان کشور حاضرشده و خطرات استفاده از مواد محترقه را به آنان یادآور میشود.
وی تأکید کرد: امیدوارم در سایه همکاری و تعامل خانوادهها و مردم، شاهد چهارشنبه آخر سال آرامی در کشور بوده و حادثه ناگواری رخ ندهد.
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