به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کتاب‌شناسی نسخ اسلامی» (کتب لاتین) حاصل سال‌های متمادی پژوهش «رامین خانبگی» در آلمان چاپ و منتشر شد.

کتاب «کتابشناسی نسخ اسلامی» دربرگیرنده فهرست تمامی کتبی است که به زبان‌های مختلف اروپایی تا سال ۲۰۱۰ به معرفی نسخ خطی اسلامی می‌پردازند.

این اثر فرهنگي، شامل ۹۶۰ صفحه است که در آن پنج هزار و ۵۴۶ جلد کتاب را به زبان‌های مختلف به صورت فهرست بندی معرفی می‌کند.

این اثر نفیس، دربردارنده سه فهرست بسیار مفصل «نام ها»، «کتاب ها» و «موضوعات» است که به عنوان ابزاری برای جستجوی موضوعات موردنظر محققین در پنج هزار و پانصد نسخ خطی فهرست شده در این کتاب است.

این کتاب با حمایت بنیاد مطالعات اسلامی در آلمان و توسط شرکت انتشارات باوتس bautz در آلمان به چاپ رسیده است. علاقه‌مندان این کتاب می‌توانند نسخ آن را از طریق این شرکت انتشاراتی تهیه كنند.