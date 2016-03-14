به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، ایده تولید انبوه عروسک‌های بومی و محلی ایرانیان سال‌هاست که از سوی کانون دنبال می‌شود و پیش از این نیز عروسک‌های آیینی «تکم» در دو شکل مختلف روانه بازار شد و در اختیار خانواده‌های ایرانی قرار گرفت.

در این میان عروسک باران‌خواه نیز در قالب مجموعه «خودت بساز» برداشتی آزاد از نمونه‌های بومی و آیینی عروسک باران‌خواه در سراسر کشور است که در مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون پرورش فکری طراحی و تولید و در مراکز فروش محصولات فرهنگی کانون عرضه شده است.

این سرگرمی از ۳ قاشق چوبی، مقداری پارچه برای دامن، روسری و شال عروسک، روبان در پنج رنگ، گل‌های تزیینی برش خورده، پولک، لوازم تزیینی، چسب و یک بروشور - که روش ساخت و تاریخچه را آموزش می‌دهد- تشکیل شده است.

بر اساس این خبر، با لوازمی که داخل بسته‌بندی عروسک باران خواه قرار دارد، می‌توان دو گونه عروسک مختلف را ساخت.

بر همین اساس، یکی از آیین‌های باران‌خواهی، «عروس باران» یا «عروسک باران» است. مراسم عروسک باران یا همان چمچمه گلین (چمچه = ملاقه، گلین= عروس) یکی از فراگیرترین و رایج‌ترین مراسم آیینی نمایشی باران در نقاط مختلف ایران و حتی دیگر کشورها است. این مراسم نیز به خاطر طلب باران در خشکسالی‌ها در ناحیه‌های مختلف اجرا می‌شده و می‌شود.

در این آیین دختران در حیاط خانه جمع می‌شوند و چمچمه (ملاقه‌ای بزرگ) را می‌آورند یک تکه چوب به شکل بعلاوه به آن می‌بندند و گودی ملاقه را با پارچه پر می‌کنند و پارچه‌ای را با رنگ روشن روی آن می‌بندند و چند تکه لباس به تن چمچمه می‌پوشانند و صورت آن را با ذغال نقاشی می‌کنند و آن را دختران و کودکان کم سن و سال به دست می‌گیرند و در روستا می‌گردند و در حالی که ملاقه‌ای دیگر در دست یکی دیگر از بچه‌هاست صاحب‌خانه از بالای بام بر سر عروس چمچمه، آب می‌ریزد و مقداری آرد یا نخود و لوبیا یا سبزیجات خشک شده در ملاقه آن‌ها می‌ریزد.

بعد از گردش در تمامی روستا مواد جمع‌آوری شده را می‌آورند و آش می‌پزند و بین اهالی و خود تقسیم می‌کنند. در پایان مقداری از آتش را از یک ناودان که به سوی قبله است به پایین می‌ریزند و دعایی می‌خوانند و از خدا می‌خواهند که باران خوبی فرو فرستد.

بر اساس این گزارش کودکان و نوجوانان می‌توانند با استفاده از رنگ و لوازم دیگر، عروسک باران‌خواه خود را بسازند و آن را تزیین کنند و عکس از آن تهیه کرده و به رایانامه toygame@kanoonparvaresh.com ارسال کنند و به بهترین‌ نمونه‌ها جوایزی از سوی مرکز سرگرمی‌های سازنده کانون اهدا خواهد شد.

مدیریت و نظارت این پروژه بر عهده امیرحسن سلام‌زاده، طراحی گرافیک و بسته‌بندی بر عهده معین صدقی و طراحی آن بر عهده فرزانه بابایی بوده است.