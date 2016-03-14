به گزارش خبرگزاری مهر، «گلدانی که پاییز می شود» عنوان پروژه جدید این فیلمساز است که ساختار آن متفاوت با سایر کارهای اوست. این فیلم که به طور کامل در یک خودرو فیلمبرداری خواهد شد، به واکاوی ذهنی مردی می پردازد که در شبی بارانی چند سرنوشت را برای خود متصور می شود تا از این طریق به بهترین راه حل زندگی اش برسد.



«گلدانی که پاییز می شود» در ۱۰ جلسه در محدوده اتوبان صدر تهران فیلمبرداری خواهد شد و عوامل فنی فیلم بلند فرد قادری در کنار او خواهند بود.

بازیگر اصلی این فیلم امیرحسین شریعتمداری است که پیش از این سابقه همکاری با فرد قادری را در فیلم سینمایی «جاودانگی» داشته است و با توجه به فیزیک خاص شخصیت پس از اتمام جلسات تمرین با گریم سنگین مقابل دوربین خواهد رفت. همچنین مانند فیلم های گذشته این کارگردان در بازی دادن به استعدادهای جدید، این بار بیتا مصوری نقش شخصیت زن این فیلم را به عهده خواهد داشت و برای اولین بار مقابل دوربین مهدی ایل بیگی خواهد رفت.

مهدی فرد قادری پیش از ساخت فیلم سینمایی «جاودانگی»، فیلم های کوتاه پلان-سکانس «تناوب»، «دایره‌های معکوس» و «ماجرای یک شب بارانی» و همچنین دو فیلم تجربی «گرامافون» و «روایت آینه ای داستان های ساده» را کارگردانی کرده است. فیلم های فرد قادری ضمن حضور در بیش از پنجاه جشنواره داخلی و بین المللی موفق به دریافت بیش از ۳۰ جایزه از جمله جایزه بزرگ هیات داوران جشنواره «سینمای جدید» هالیوود، جایزه بهترین فیلم جشنواره «سن پدرو» لس آنجلس، جایزه بهترین فیلم جشنواره «کلونی» اوهایو، جایزه بزرگ و جایزه بهترین فیلم تماشاگران جشنواره «از فیلم دیدن نترس» یوتا، جایزه بهترین فیلم آکادمی «کارولینا» نیویورک، جایزه منتخب تماشاگران جشنواره «هارلم» نیویورک، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره «مترو، ترن» فرانسه، جایزه پیتر هویز و تقدیر ویژه جشنواره «برنو» جمهوری چک و ... شده است.

مهدی فرد قادری خود تهیه کنندگی «گلدانی که پاییز می شود» بر عهده گرفته است و فیلمبرداری این فیلم تا چند روز آینده آغاز خواهد شد.