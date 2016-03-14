بازگشایی معابرمرزی دریکی از استان های همجوار کردستان صحت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمدزاهدی امروز دوشنبه در دوازدهمین جلسه اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان که در سالن دولت استانداری تشکیل شد، با اشاره به اینکه وجود مرزهم فرصت و مزیت و هم تهدید محسوب می‌شود، گفت: مرز فرصتی است که استان های غیرمرزی از وجود آن و مبادلات تجاری حاصل از آن محروم اند.

وی عنوان کرد: آنچه امروز حائزاهمیت است حرکت به سمت قانونمند کردن وساماندهی مبادلات مرزی در کل کشور از جمله کردستان است.

وی با اشاره به اینکه قاچاق تا زمانی که شرایط اقتصادی دو کشور همجوار به تعادل نرسد همچنان وجود خواهد داشت، اظهارداشت: هرچقدر در راستای مقابله با آن تلاش شود به طور کامل امکان ممانعت از آن وجود ندارد.

استاندار کردستان بیان کرد: در برهه کنونی چاره ای بجز قانونمند کردن مبادلات غیررسمی مرزی و ساماندهی کردن آن به منظور کنترل کالاهای قاچاق نداریم.

زاهدی ادامه داد: تحقق مسئله مذکور منجر به تامین نیازهای اصلی و اساسی ساکنین دو طرف مرز خواهد شد البته همچنان مبارزه و برخورد با کالاهای ممنوعه و مضر در دستورکار ما بوده و خواهد بود.

وی عنوان کرد: به علت مغایرت قانونی که در گذشته هم وجود داشته معابر کولبری در سه استان مرزی غرب کشور تعطیل شده و این مسئله مشکلاتی برای مرزنشیان این استان ها ایجاد کرده است.

وی ادامه داد: جلسات متعددی در تهران و استان در خصوص برطرف کردن مشکل مذکور با تمامی افراد تصمیم گیرکشور که در ارتباط با مرز مسئول‌اند تشکیل شده است.

استاندار کردستان اضافه کرد: ما به دنبال یافتن راهکار قانونی درازمدت برای ساماندهی معابر مرزی هستیم و امیدواریم با پیگیری های انجام شده در آینده شاهد تحقق این مهم باشیم.

زاهدی به اطلاعیه منتشرشده از سوی یکی از نمایندگان استان های همجوار ما در مجلس شورای اسلامی در فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این نماینده مدعی شده در جلسه ای که با مسئولان کشوری داشته قرار شده معابرمرزی در حوزه انتخابیه او، بازگشایی شود.

وی عنوان کرد: با پیگیری هایی که انجام دادیم مشخص شد که مطلب عنوان شده از طرف این نماینده صحت ندارد و اصلا چنین جلسه ای تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: استاندارهای سه استانی که معابر مرزی آنها تعطیل شده، همواره پیگیر بازگشایی آن هستند و اگر تصمیمی گرفته شود قطعا در سه استان اجرایی خواهد شد.