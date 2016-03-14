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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۸

مدیرکل هواشناسی اردبیل با مهر اعلام کرد؛

پیش‌بینی سرمازدگی در باغات اردبیل/ بارش برف در محورهای برف‌گیر

پیش‌بینی سرمازدگی در باغات اردبیل/ بارش برف در محورهای برف‌گیر

اردبیل – مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: با توجه به ریزش هوای سرد طی روزهای آتی سرمازدگی در باغت استان پیش‌بینی می‌شود.

علی دولتی مهر دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد:  از بعدازظهر و عصر فردا سه‌شنبه شاهد ریزش هوای سرد در منطقه خواهیم بود که به شدت افت دما را به دنبال دارد.

وی افزود: افت دما به دلیل مدت‌زمان تداوم خود تا روز جمعه موجب یخبندان و بارش برف شده و پیش‌بینی می‌شود موجب یخبندان و سرمازدگی باغات استان شود.

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید به‌ضرورت کودپاشی مزارع و انجام تمهیدات لازم به منظور مقابله با سرمازدگی تأکید کرد: علاوه بر این لازم است از گل‌ها و گیاهان در فضای باز حفاظت شود.

دولتی مهر به‌ضرورت بازدید مکرر دمای انبارها، مراکز پرورش ماهی، دامداری‌ها و مرغداری‌ها اشاره کرد و افزود: علاوه بر این حفاظت از تجهیزات گلخانه‌ای، آبیاری تحت‌فشار و کندوهای زنبورعسل ضروری است.

وی با تأکید به‌ضرورت بررسی ضد یخ رادیاتور وسایل نقلیه از افت شدید دما در محورهای برف‌گیر استان خبر داد و افزود: احتمال بارش برف و یخبندان در جاده‌ها وجود دارد.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان به ویژه در مناطق کوهستانی از جمله گردنه الماس احتمال یخبندان پیش‌بینی شده و لازم است  رانندگان از سفرهای غیرضروری اجتناب کنند.

دولتی مهر خواستار توجه به رعایت نکات ایمنی و به همراه داشتن تجهیزات ایمنی در هنگام سفر شد و تأکید کرد: علاوه بر این انتظار می‌رود راهداری‌ها آماده برف‌روبی و حمایت از رانندگان در راه مانده باشند.

وی افزود: شرایط جوی استان به صورت مداوم از طریق هواشناسی استان اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 3580087
محمد میرزایی ناطق

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