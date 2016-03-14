پیش بینی سفر ۷میلیون مسافر به خراسان رضوی/تمهیدات نوروزی تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی ظهر دوشنبه در نشست خبری با موضوع تشریح تمهیدات اندیشیده شده در طرح نوروزی اظهار کرد: امسال به مباحث فرهنگی به ویژه حوزه زیارت توجه ویژه ای شده و امسال برای نخستین بار ایستگاه های فرهنگی راه اندازی می شود.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی تشدید نظارت ها در قالب گروه های مختلف تخصصی و عمومی را نسبت به سال قبل دارای رشد قابل توجهی در حوزه های مختلف خدماتی و رفاهی عنوان کر و افزود: در تمامی حوزه های بهداشتی،خدماتی و نظارتی شاهد رشد قابل توجه و حضوری مستمر و پر رنگ خواهیم بود.

ارائه خدمات درمانی

وی بیان کرد: با توجه به حجم زیاد زائران در حوزه بهداشت هرساله تنها ۲۵ درصد ظرفیت بخش خصوصی در ایام نوروز به کار گرفته می شود اما امسال تلاش شده بخش خصوصی در حوزه بهداشت و درمان حضور گسترده تری داشته باشد.

واحدی افزود: نوروز امسال بر اساس پیش بینی ها خراسان رضوی میزبان هفت میلیون زائر و مسافر خواهد بود که برآورد می شود ۴،۵ میلیون نفر آنان به مشهد سفر کنند.

واحدی اظهار کرد: امسال در اطراف حرم ۴۹ داروخانه و پنج درمانگاه به صورت شبانه روزی فعال می شود و۳۱ بیمارستان استان نیز زمان خدمات دهی خود را افزایش داده و تیم های نظارتی بهداشتی و دارویی و ۱۲۰ تیم بهداشت محیط کار نظارت در این حوزه را انجام می دهند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی افزود: به منظور ارائه خدمات درمانی دو اتوبوس آمبولانس سیار در اطراف حرم رضوی، دو اتوبوس مربوط به خونگیری هم در اطراف حرم خواهیم داشت.

ارائه خدمات در محور های ارتباطی

وی گفت: در حوزه حمل و نقل و تردد مسافران هم پلیس راه استان ۱۵۰ گروه محسوس و نامحسوس در محورها دارد، ۹۷ گروه راهداری با ۵۸۷ دستگاه هم در این ایام در جاده ها خدمات رسانی می کنند.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی افزود: وجود ۵۰ دستگاه دوربین نظارت تصویری و ۱۶ دوربین کنترل سرعت در جاده های استان امکان نظارت بر ترددهای جاده ای را افزایش می دهند.

واحدی ادامه داد: ۱۷۳ دستگاه آمبولانس نیز در جاده ها در قالب پایگاه های امداد و نجات در طول محورها خدمات می دهند.

وی از دسترسی و خدمات دهی چهار بالگرد در سطح خراسان رضوی و شمالی خبر داد و ادامه داد: ظرفیت حمل و نقلی ناوگان عمومی جاده ای، ریلی و هوایی هم تا حدود ۱۰ درصد برای تسهیل جابه جایی مسافران نوروزی افزایش یافته است.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: برای بازگشت زائران نیز در روزهای پایانی تعطیلات نوروز در بخش جاده ای تمهیدات ویژه ای اندیشیده شده که از جمله آن اختصاص یک هزار و ۴۵۴ دستگاه اتوبوس جاده ای برای این امر است

نظارت بر صنوف

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: برای بحث نظارت بر صنوف و تنظیم بازار ۲۵۰ گروه نظارتی در استان تشکیل شده که ۱۰۰ گروه آن در اطراف حرم مطهر رضوی فعالیت خواهند کرد.

واحدی با بیان اینکه تشدید نظارت ها از جمله اقدامات مورد توجه است، افزود: ۶۰ نانوایی در اطراف حرم مطهر خدمت رسانی می کنند و به منظور جبران کمبودها در این محدوده دو نانوایی سیار نیز استقرار می یابد.

ذخیره سازی کالاهای اساسی

واحدی عنوان کرد: در بحث تنظیم بازار نیز ۲۳ نمایشگاه عرضه مستقیم در استان دائر شده و برای نظارت پنج پایگاه بازرسی در اطراف حرم مطهر رضوی به صورت ویژه در کنار گروه ها و تیم های بازرسی مستقر فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: همچنین سه هزار و ۵۰۰ تن پرتقال و یک هزار و ۵۰۰ تن سیب و ۱۰ هزار تن مرغ و دو هزار تن گوشت قرمز برای توزیع در این ایام به استان وارد و ذخیره سازی شده است.

