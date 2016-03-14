به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «افغانستان رو»،رئیس‌جمهور ترکمنستان برای گفتگو با مقامات ارشد پاکستان و صحبت پیرامون اجرایی شدن خط لوله تاپی، چهارشنبه راهی اسلام آباد می‌شود.

خبرگزاری دولتی ترکمنستان «تی دی اچ» به نقل از «رشید مرداف» وزیر خارجه این کشور ضمن اعلام خبر سفر «قربانقلی بردی‌ محمداف» به پاکستان گفت: رئیس جمهور ترکمنستان در روزهای ۱۶ الی ۱۷ ماه مارچ (۲۶ و ۲۷ اسفند ماه) به پاکستان سفر می‌کند.

رئیس دستگاه سیاست خارجی دولت ترکمنستان تصریح کرد: در حال حاضر تدارکات ویژه‌ای برای برگزاری موفقیت‌آمیز سفر رئیس جمهور ترکمنستان و هیات همراه وی به پاکستان در دست انجام است.

ترکمنستان و پاکستان روابط دیپلماتیک خود را در سال ۱۹۹۲ میلادی آغاز کردند و رئیس جمهور ترکمنستان آخرین بار در سال ۲۰۱۱ میلادی به اسلام آباد پاکستان سفر کرده است.

رئیس جمهور وقت پاکستان نیز در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۳ میلادی به «عشق‌آباد» سفر کرد و نخست وزیر پاکستان نیز در سال گذشته میلادی دو مرتبه راهی عشق آباد شد.

علاوه بر همکاری‌ های اقتصادی و تجاری میان عشق‌آباد و اسلام‌آباد و تعاملات سیاسی و منطقه‌ای میان دو کشور، خط لوله گاز «تاپی» بین ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند که در اواخر سال گذشته میلادی عملیات اجرایی آن با حضور سران کشورهای ذینفع آغاز شد، از مهمترین محورهای سفر «بردی محمد اف» به اسلام‌آباد است.

پروژه خط لوله گاز «تاپی» هم‌‌ اکنون از مهمترین موضوعی است که بین مقامات ترکمنستان و دولت‌‌ های ذینفع در آن مطرح است و مذاکرات فعالی در این زمینه جهت تحقق موفقیت‌آمیز آن ادامه دارد.

در تاریخ ۱۳ دسامبر سال ۲۰۱۵ در حومه شهر «مرو» در جنوب ترکمنستان مراسم کلنگ زنی خط لوله گاز تاپی با حضور «قربانقلی بردی‌‌ محمداف» رییس جمهوری ترکمنستان، «اشرف غنی» رییس جمهوری افغانستان، «نواز شریف» نخست وزیر پاکستان و «محمد حمید انصاری» معاون رییس جمهوری هند طی مراسم باشکوهی برگزار شد.