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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۱۶

محمدحسین برخواه:

استعدادهای ناب باید شناسایی شوند/ کم فروشی نمی کنم

استعدادهای ناب باید شناسایی شوند/ کم فروشی نمی کنم

سرمربی تیم وزنه برداری نوجوانان گفت: اصلی ترین هدف وی پشتوانه سازی برای آینده تیم های ملی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین برخواه در نشست خبری فدراسیون وزنه برداری که روز دوشنبه برگزار شد، اظهارکرد: هدفگذاری اصلی ما پشتوانه سازی برای تیم ملی است. کاری که در چند سال اخیر کمتر به آن توجه شده است. باید استعدادهای ناب را شناسایی کنیم. ما در سال ۲۰۱۶ مسابقات جهانی و آسیایی را در پیش داریم و طوری برنامه ریزی کرده ایم که در هر دو رویداد شرکت داشته باشیم.

سرمربی تیم وزنه برداری نوجوانان در پاسخ به اینکه چه ضمانت اجرایی برای موافقت وی وجود دارد؟ گفت: در سال ۲۰۱۵ که مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا و جهان برگزار شد، تیمی از ایران حضور نداشت و این عدم حضور لطمات فراوانی را به همراه داشته است. چرا که برنامه ای برای تحت نظر گرفتن بچه ها نبود و آنها رها شده بودند و طبیعتاً به ثمر نرسیدند.

وی افزود: در سال ۹۴، چهار مرحله اردو برگزار کردیم و برنامه ها به همین روال پیش می رود. ما برای مسابقات سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ به گونه ای برنامه ریزی کرده ایم که چه من باشم و چه نباشم، وزنه برداران در این رقابت ها حضور پیدا کنند. با این حال ضمانت اجرایی وجود ندارد و این امر با گذشت زمان مشخص می شود.

برخواه در پایان در ارتباط با مشاور بلغاری تیم وزنه برداری نوجوانان گفت: ایوان گارچف در برنامه سه هفته ای که در کنار تیم بودند موارد فراوانی را به ما یادآور شدند. من خودم از بودن در کنار ایشان راضی هستم و به نظر من می تواند مثمرثمر باشد.

کد مطلب 3580099

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