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۱۷ آبان ۱۳۸۲، ۷:۵۵

دعاي روز سيزدهم ماه مبارك رمضان

خدايا در اين روز مرا به تقوى و هم نشينى با نيكان ، توفيق ده !

خدايا در اين روز مرا به تقوى و هم نشينى با نيكان ، توفيق ده !

بارالها...

 

اللهمّ طَهّرني فيهِ من الدَ نَسِ والأ قْذار
وصَبّرني فيهِ على كائِناتِ الأ قْدار
ووَفّقْني فيهِ للتّقى وصُحْبةِ الأبْرار
بِعَوْنِكَ يا قُرّةَ عيْنِ المَساكين.

 

خدايا در اين روز ازپلشتي و  كثافت ، پاكيزه ام دار
و در اين روز به  آنچه برايم مقدر است صبور دار 
ومرا  در آن به  تقوى وهم نشينى با نيكان توفيق ده
به حق ياريت اى روشنى چشم مستمندان.

 گفتار نور :


قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)

و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره عتق من النار.

رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود:

(رمضان)  ماهى است كه ابتدايش رحمت است و ميانه‏اش مغفرت و پايانش آزادى از آتش جهنم.

بحار الانوار، ج 93، ص 342

اوقات شرعي به افق تهران :


زمان اذان ظهر    ساعت   11:48
هنگام غروب آفتاب ساعت  17:02
و اذان مغرب ساعت      17:23 

زمان اذان صبح  فردا ساعت 5:00
هنگام طلوع آفتاب فردا ساعت 6:35

کد مطلب 35801

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