خدايا در اين روز مرا به تقوى و هم نشينى با نيكان ، توفيق ده !

اللهمّ طَهّرني فيهِ من الدَ نَسِ والأ قْذار
وصَبّرني فيهِ على كائِناتِ الأ قْدار
ووَفّقْني فيهِ للتّقى وصُحْبةِ الأبْرار
بِعَوْنِكَ يا قُرّةَ عيْنِ المَساكين.
خدايا در اين روز ازپلشتي و كثافت ، پاكيزه ام دار
و در اين روز به آنچه برايم مقدر است صبور دار
ومرا در آن به تقوى وهم نشينى با نيكان توفيق ده
به حق ياريت اى روشنى چشم مستمندان.
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)
و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره عتق من النار.
رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود:
(رمضان) ماهى است كه ابتدايش رحمت است و ميانهاش مغفرت و پايانش آزادى از آتش جهنم.
اوقات شرعي به افق تهران :
زمان اذان ظهر ساعت 11:48
هنگام غروب آفتاب ساعت 17:02
و اذان مغرب ساعت 17:23
زمان اذان صبح فردا ساعت 5:00
هنگام طلوع آفتاب فردا ساعت 6:35
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