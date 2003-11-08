خدايا در اين روز مرا به تقوى و هم نشينى با نيكان ، توفيق ده !





اللهمّ طَهّرني فيهِ من الدَ نَسِ والأ قْذار

وصَبّرني فيهِ على كائِناتِ الأ قْدار

ووَفّقْني فيهِ للتّقى وصُحْبةِ الأبْرار

بِعَوْنِكَ يا قُرّةَ عيْنِ المَساكين.

خدايا در اين روز ازپلشتي و كثافت ، پاكيزه ام دار

و در اين روز به آنچه برايم مقدر است صبور دار

ومرا در آن به تقوى وهم نشينى با نيكان توفيق ده

به حق ياريت اى روشنى چشم مستمندان.





گفتار نور :







قال رسول الله (صلى الله عليه و آله)

و هو شهر اوله رحمة و اوسطه مغفرة و آخره عتق من النار.



رسول خدا (صلى الله عليه و آله) فرمود:

(رمضان) ماهى است كه ابتدايش رحمت است و ميانه‏اش مغفرت و پايانش آزادى از آتش جهنم.

بحار الانوار، ج 93، ص 342



زمان اذان ظهر ساعت 11:48

هنگام غروب آفتاب ساعت 17:02

و اذان مغرب ساعت 17:23



زمان اذان صبح فردا ساعت 5:00

هنگام طلوع آفتاب فردا ساعت 6:35