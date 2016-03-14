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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۶:۳۵

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی زنجان :

۵۰۰ مورد دستور توقف عملیات در اراضی آسیب‌پذیر صادر شد

۵۰۰ مورد دستور توقف عملیات در اراضی آسیب‌پذیر صادر شد

زنجان -مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی زنجان گفت: از طریق سامانه ۱۳۱، ۶ باغ‌شهر شناسایی شد و بیش از ۵۰۰ مورد دستور توقف عملیات در اراضی آسیب‌پذیر صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الله قصابی ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای حفظ حقوق بیت‎المال در امور اراضی و منابع طبیعی در گفتگو با خبرنگاران افزود: تغییر کاربری به ضرر کشاورزی، کشور است.

وی با اشاره به اینکه برای برخورد با افرادی که تغییر کاربری می کنند، سه کار انجام می شود، اظهار کرد: برای اجرای این کار سه اقدام مهم فعالیت‌های فرهنگی و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی انجام شده و همچنین از ظرفیت ائمه جماعات استفاده شده است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: نصب بنرهای تبلیغاتی برای اطلاع‌رسانی، راه‌اندازی پیام کوتاه، ایجاد گشت سیار، توزیع جزوه آموزشی، انجام تعاملات با آموزش و پرورش برای فرهنگ‌سازی از اقدامات صورت گرفته در زمینه اطلاع‌رسانی است.

قصابی از قلع و قمع ۱۱ باغ شهر در مناطق مختلف استان زنجان خبر داد و گفت: پیشگیری از ساخت باغ‌شهر نیز در پنج مورد از باغ شهرها انجام شد.

وی به روند فعالیت سامانه ۱۳۱ اشاره کرد و گفت: از طریق سامانه ۱۳۱ نیز ۶ باغ‌شهر شناسایی شد و بیش از ۵۰۰ مورد دستور توقف عملیات در اراضی آسیب‌پذیر صادر شده است.

قصابی تصریح کرد: در همین راستااز طریق پی گیری های قضایی ۵۱ باغ‌شهر رصد شده و همه اطلاعات مربوط، از قبیل عکس هوایی، مالکان باغ‌شهرها، بررسی شده است.

 مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان زنجان به برنامه‌های آینده امور اراضی در استان زنجان اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات در مقابله با پدیده تغییر کاربری اراضی، وجود تفاسیر و برداشت‌های مختلف در زمینه برخورد با متخلفان است.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان زنجان افزود: برگزاری نشست اطلاع‌رسانی با روسای سازمان‌های دولتی، مکاتبه با بنگاه‌های صنفی و مشاوران املاک، نشست مشترک با دهداران منطقه، تشکیل کمیته‌های فرعی از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط امور اراضی در این حوزه است.

کد مطلب 3580101

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