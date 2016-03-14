دولت ترکیه: یک عامل حملات آنکارا زن عضو پ ک ک بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، گزارش ها حاکی از آن است که یکی از دو بمب گذار انتحاری که دیروز یکشنبه شهر آنکارای ترکیه را هدف حملات تروریستی قرار دادند، زن بوده است.

شواهد حاکی از آن است که این زن ۲۴ ساله که البته نامی از وی برده نمی شود از اتباع ترکیه بوده و در سال ۲۰۱۳ به عضویت پ ک ک درآمده است.

اگرچه ترکیه از همان ابتدا انگشت اتهام خود را به سوی کردهای پ ک ک گرفت اما دولت آنکارا اعلام کرد که نهایتا ظرف امروز دوشنبه نام گروهی را که پشت حملات تروریستی روز گذشته بوده است، رسما اعلام خواهد کرد.

این در حالیست که همین امروز، جنگنده های ترکیه مواضع کردها را در شمال عراق بمباران کردند و پلیس نیز شماری از شبه نظامیان کرد را در جنوب ترکیه دستگیر کرد. این دومین حمله انتحاری در ترکیه است که ظرف یک ماه گذشته به کردها نسبت داده می شود.

در جریان حملات تروریستی روز گذشته آنکارا، ۳۷ نفر کشته و ۱۲۵ نفر زخمی شدند.