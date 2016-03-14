مردم استان کرمانشاه در جشن نیکوکاری ۱۴ میلیارد ریال کمک کردند

مرتضی حسینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر، از کمک ۱۴ میلیارد و ۵۵۸ میلیون ریالی مردم استان کرمانشاه در جشن نیکوکاری سال ۹۴ خبر داد.

وی افزود: این کمک ها از ۲۰۵۸پایگاه ثابت و سیار تعبیه شده در استان طی روزهای دوازدهم لغایت چهاردهم اسفند ماه جمع آوری شده است.

معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه از رشد ۴۵ درصدی کمک های مردمی طی امسال نسبت به سال قبل خبر داد.

حسینی فر اظهار کرد: از میزان کمک جمع آوری شده در جشن نیکوکاری امسال بیش از دو میلیارد و ۹۷۲ میلیون ریال به صورت نقد، ۱۱ میلیارد و ۴۷ میلیون ریال غیر نقد و ۵۴۰ میلیون ریال در قالب تخفیفات همچون ویزیت رایگان بوده است.

وی با یادآوری اینکه امسال جشن نیکوکاری در مدارس، پایگاه های مقاومت بسیج، مراکز نیکوکاری، روستاها، ادارات، پایگاه های تعبیه شده در سطح معابر و میادین و ... برگزار شده تاکید کرد: در جشن نیکوکاری سالجاری بیش از یک میلیارد ریال از پایگاه های مدارس، چهار میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال از مراکز نیکوکاری و ۸۶ میلیون ریال در پایگاه های نواحی مقاومت بسیج و مابقی کمک ها از سایر پایگاه ها جمع آوری شده است.

حسینی فر با اشاره به اینکه هم اکنون کار توزیع کمک های مردمی در میان نیازمندان به پایان رسیده تصریح کرد: کمک های مردمی در جشن نیکوکاری در سه حوزه معیشت، فرهنگی و مسکن نیازمندان هزینه شده است.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه در پایان ضمن قدردانی و تشکر از مردم خیر استان جهت شرکت در برنامه های مشارکتی این نهاد خاطرنشان کرد: کمیته امداد با تکیه بر کمک های مردمی در راستای دستگیری از نیازمندان و مددجویان تحت حمایت گام بر می دارد.