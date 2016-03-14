نظارت کافی بر کیفیت و قیمت ارزاق عمومی مسافران در همدان انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ناصر نیک بخت ظهر دوشنبه در ستاد اجرایی خدمات سفر استان همدان با بیان اینکه سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشتیم، اظهار داشت: کشور ایران اتفاقاتی را پشت سر گذاشت که از آن جمله می توان به نتیجه رسیدن مشکلات انرژی هسته ای که سال ها دنیا برای ایران ایجاد کرده بود اشاره کرد.

وی در ادامه سخناش با اشاره به اینکه برداشتن تحریم ها توسط دولت تدبیر و امید وبا جلب حمایت مردم و راهنمایی سازنده مقام معظم رهبری انجام شد، افزود: با پشتیبانی مردم و با عقلانیت و دیپلماسی نمایندگان کشور توانستیم در این جنگ با توفیق بیرون بیاییم و با حفظ شرایط عزت مندی وصلح آمیز بودن انرژی هسته ای توانستیم مذاکرات را به نتیجه شایسته برسانیم.

استاندارهمدان با بیان اینکه دولت تدبیر وامید به مشکلات سالیانه خاتمه داد، بیان داشت: اگر اینطور نبود دولت ها خواهان تعامل با ایران نبودند ودر شرایطی که دراطراف ایران جنگ و خونریزی وجود دارد شاهد امنیت در ایران هستیم که این آرامش نتیجه همت مردم و تدبیر خوب دولت و نیروهای انتظامی در کشور است.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه اجرای طرح نظام سلامت در کشوربی نظیر بود، گفت: انتخابات سالم و در کمال آرامش برگزار شد.

نیک بخت اظهار داشت: احتمال می دهم که این دوره مجلس و دولت می توانند با هم همکاری کنند و این دوره مجلس، مجلس سازگار باشد و برای رشد هشت درصدی نیاز به تعامل با دنیا داریم و این مجلس مجلسی نیست که چنگ به صورت کسی بزند.

نیک بخت در بخش دیگری از سخنان خود در مورد سفرهای نوروزی نیز بیان کرد: مسافران سال گذشته در مورد راهنمایی مشکل داشته اند که امسال راهنمایی در ورودی شهرانجام می شود.

وی خطاب به مسئولان سازمان صنعت، معدن و تجارت گفت: باید نظارت کافی بر تغدیه وقیمت ارزاق عمومی برای مسافران انجام شود و سازمان صنعت و معدن نظارت کافی را بر کیفیت و قیمت ارزاق عمومی داشته باشد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه باید پیش بینی لازم را برای افزایش مسافر داشته باشیم، عنوان کرد: امسال باید بهتر و شایسته تر از سال های قبل پذیرای مسافران باشیم وباید به این نکته توجه کرد که نوروز فرصتی برای معرفی همدان است چراکه اگر مسافری نوروز وارد همدان شود اگر از شرایط راضی باشد برای مسافرت تابستان نیز همدان را انتخاب می کند و یا آن را به دیگران معرفی می کند.

نیک بخت با تاکید بر اینکه صدا و سیما برای معرفی جاذبه های همدان باید ورود بیشتری داشته باشد، گفت: ورود گردشگر داخلی و خارجی به استان همدان از سال گذشته بیشتراست چراکه کشورهای پیرامونی و آنهایی که پایه گردشگری بودند نا امن شدند و گردشگران به ایران بیشتر سفر می کنند.

وی از رسانه ها خواست تا اهتمام لازم برای معرفی همدان در ایام نوروز را انجام دهند و اظهار داشت: فرمانداران باید فرمانداری ها را در ایام نوروز فعال نگه دارند و نیازهای نیروی انتظامی را تامین کنند.