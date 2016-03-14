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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۳

۸۰۰ نفر در حوزه های علمیه فارس پذیرش می شوند

۸۰۰ نفر در حوزه های علمیه فارس پذیرش می شوند

شیراز – مدیر حوزه های علمیه فارس از پذیرش حدود ۸۰۰ نفر در حوزه های علمیه استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ احمد عابدی ظهر دوشنبه در نشست خبری وضعیت حوزه های علمیه فارس، گفت: در حال حاضر ۶ هزار طلبه در فارس مشغول تحصیل هستند و امسال نزدیک به ۸۰۰ نفر نیز در حوزه‌های علمیه بلندمدت و سفیران هدایت فارس پذیرش خواهند شد.

وی افزود: برای جذب، پذیرش و گزینش طلاب تا بیستم فروردین‌ماه ۹۵ فرصت ثبت‌نام وجود دارد و امتحان و آزمون آن بیست و هفتم فروردین در مراکز شیراز، فسا، لار و احتمالاً کازرون برگزار می‌شود.

مدیر حوزه های علمیه فارس تصریح کرد: ثبت‌نام از تمام مقاطع انجام می‌شود و تنها اختصاص به شیراز ندارد و شهرستان‌ها از این امر استقبال ویژه داشته‌اند که سایت حوزه علمیه برای دریافت اطلاعات در دسترس است.

حجت الاسلام عابدی ادامه داد: در مرکز مدیریت فارس، شورای حوزه‌های استان را تشکیل دادیم که حدود شش ماه یک‌بار تشکیل‌شده در زمینه پذیرش، ارتقا و گسترش و همچنین مشکلات حوزه‌های علمیه بررسی‌های دقیق دارد که از همین مسیر گاه حوزه‌های جدید افزوده‌ شده، حوزه‌های تک سطحی به سطوح بالاتر ارتقا یافته یا مراکز تخصصی حوزه دایر شده و در همین زمینه رشته‌های تخصصی دیگری نیز افزوده خواهد شد.

وی تصریح کرد: راه‌اندازی مراکز تربیت مدرس در استان فارس را در سال آتی مدنظر داریم و همچنین در نظر داریم برای تربیت مدرس، مرکزی در استان فارس نیز مرکزی دایر شود تا اساتید در سطوح مختلف و به‌ویژه سطوح عالیه را آموزش می‌دهد.

مدیر حوزه های علمیه فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت عمرانی این مجموعه نیز گفت: در بحث‌های عمرانی تبدیل و اصلاح حوزه‌های فرسوده را مدنظر داریم و از بودجه‌های اختصاص‌یافته برای نوسازی ساختمان‌ها اقداماتی انجام شد و شرایط سازه‌ای ساختمان‌ها با قبل قابل‌مقایسه نیست.

حجت الاسلام عابدی افزود: اما رقم بودجه‌ها به‌گونه‌ای نیست که بتوان با آن معجزه کرد و در همین زمینه با رایزنی‌های مختلف، تحول در امور عمرانی را مدنظر قرار داده‌ایم که از ۶۰ مدرسه فعلی استان فارس درصد قلیلی نیاز به اصلاح دارند.

کد مطلب 3580109

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