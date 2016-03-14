۸۰۰ نفر در حوزه های علمیه فارس پذیرش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد عابدی ظهر دوشنبه در نشست خبری وضعیت حوزه های علمیه فارس، گفت: در حال حاضر ۶ هزار طلبه در فارس مشغول تحصیل هستند و امسال نزدیک به ۸۰۰ نفر نیز در حوزههای علمیه بلندمدت و سفیران هدایت فارس پذیرش خواهند شد.
وی افزود: برای جذب، پذیرش و گزینش طلاب تا بیستم فروردینماه ۹۵ فرصت ثبتنام وجود دارد و امتحان و آزمون آن بیست و هفتم فروردین در مراکز شیراز، فسا، لار و احتمالاً کازرون برگزار میشود.
مدیر حوزه های علمیه فارس تصریح کرد: ثبتنام از تمام مقاطع انجام میشود و تنها اختصاص به شیراز ندارد و شهرستانها از این امر استقبال ویژه داشتهاند که سایت حوزه علمیه برای دریافت اطلاعات در دسترس است.
حجت الاسلام عابدی ادامه داد: در مرکز مدیریت فارس، شورای حوزههای استان را تشکیل دادیم که حدود شش ماه یکبار تشکیلشده در زمینه پذیرش، ارتقا و گسترش و همچنین مشکلات حوزههای علمیه بررسیهای دقیق دارد که از همین مسیر گاه حوزههای جدید افزوده شده، حوزههای تک سطحی به سطوح بالاتر ارتقا یافته یا مراکز تخصصی حوزه دایر شده و در همین زمینه رشتههای تخصصی دیگری نیز افزوده خواهد شد.
وی تصریح کرد: راهاندازی مراکز تربیت مدرس در استان فارس را در سال آتی مدنظر داریم و همچنین در نظر داریم برای تربیت مدرس، مرکزی در استان فارس نیز مرکزی دایر شود تا اساتید در سطوح مختلف و بهویژه سطوح عالیه را آموزش میدهد.
مدیر حوزه های علمیه فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت عمرانی این مجموعه نیز گفت: در بحثهای عمرانی تبدیل و اصلاح حوزههای فرسوده را مدنظر داریم و از بودجههای اختصاصیافته برای نوسازی ساختمانها اقداماتی انجام شد و شرایط سازهای ساختمانها با قبل قابلمقایسه نیست.
حجت الاسلام عابدی افزود: اما رقم بودجهها بهگونهای نیست که بتوان با آن معجزه کرد و در همین زمینه با رایزنیهای مختلف، تحول در امور عمرانی را مدنظر قرار دادهایم که از ۶۰ مدرسه فعلی استان فارس درصد قلیلی نیاز به اصلاح دارند.
نظر شما