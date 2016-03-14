بیستون آماده استقبال ازمهمانان نوروز/ طرح«مسافر مهربان»اجرامی شود

احسان احمدی نصر در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل برای استقبال از مهمانان نوروزی خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده مهیای نوروز هستیم تا متفاوت از سالیان گذشته رسم مهمان نوازی را به جا آورده و خاطره ای خوش برای مسافران عزیز را رقم بزنیم.

شهردار بیستون موقعیت سوق الجیشی بیستون را امتیازی ویژه برای جذب گردشگران و مهمانان نوروزی دانست و افزود: همه ساله شاهد حجم عظیمی از مسافرت ها به بیستون هستیم و این نیست مگر به واسطه شهرت دروازه آسیا در قدمت و زیبایی و مهمان نوازی.

احمدی نصر با اشاره به موقعیت بی نظیر شهر بیستون به عنوان دروازه آسیا در روزگاران نه چندان دور، گفت: زمانی بیستون جاده بزرگ مسیر خراسان بود و راه عتبات عالیات را به آستان علی بن موسی الرضا(ع) متصل می کرد و در واقع به عنوان جاده ابریشم موقعیت ارتباطی ویژه ای داشت.

این مسئول بیستون را «پارک موزه ایران زمین» عنوان و اظهار کرد: وجود آثار پیش از تاریخ، آثار و نشانه های دوران مادها، هخامنشی، سلوکی، اشکانیان، ساسانیان و در دوره اسلامی آثار ایلخانیان و کاروانسرای صفویه به حق بیستون را شایسته نام زیبای پارک موزه ایران زمین کرده است.

احمدی نصر از برگزاری برنامه های شاد و مفرح در ایام نوروز برای مهمانان و‌ گردشگران خبر داد و تصریح کرد: قصد داریم امسال متفاوت تر از سالیان گذشته برنامه های نوروزی و خدمات شایان توجهی ارائه کنیم و در این راستا برگزاری انواع جشنواره های محلی شاد را در دستور کار داریم.

شهردار بیستون اجرای طرح همیاران شهردار، همراهان میراث، دوستداران محیط زیست را از جمله برنامه ها برشمرد و افزود: اجرای طرح مسافر مهربان هم در دستور کار قرار دارد و بر این اساس مسافرانی که وارد محوطه جهانی بیستون می شوند این عزیزان را به سمت جاده رویایی هدایت خواهیم کرد.