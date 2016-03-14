به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه «تعیین سهم دانشگاه‌‌های کشور در اجرای نقشه جامع علمی کشور» در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.

منصور کبگانیان در حاشیه این نشست در خصوص دستور و مصوبات این جلسه گفت: امروز دومین نشست استانی تعیین سهم دانشگاه‌‌های کشور در اجرای نقشه جامع علمی کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: اولین نشست ما در این رابطه سال گذشته با استان قزوین برگزار شد که دانشگاه‌ها، نماینده ولی فقیه و استاندار در جلسه حضور داشتند.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور افزود: البته نشست امروز، گسترده تر برگزار شد و مسئولان مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری و روسای دانشگاه های چهار استان بوشهر، فارس، خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد، دعوت شده بودند و با توجه به توانایی و ویژگی های متفاوت هر منطقه ضروری بود که به صورت جداگانه پذیرای آنها بوده و برنامه های ستاد نقشه جامع علمی کشور را ارایه کنیم.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ادامه داد: در ابتدای جلسه دکتر مخبر دبیرشورای عالی انقلاب فرهنگی مطالبی را عنوان کرد، افراد حاضر در جلسه نیز با توجه به توانایی و مسولیت هایی که دارند، برنامه خود را ارایه دادند.

کبگانیان افزود: محور این گردهمایی رسیدن به سهم دانشگاه ها و پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری در اجرایی کردن نقشه جامع علمی کشور است.

وی ادامه داد: ایجاد گفتمان نقشه جامع علمی کشور به عنوان اولین گام در دستور کار است.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور از مصوبات این جلسه به تدوین سند توسعه دانش بنیان استانی و منطقه ای با کمک مسئولان اجرایی استان، دانشگاه ها و پارک ها و نماینده ولی فقیه هر استان اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه هایی برای شناسایی مزیت های موسسات آموزش عالی، پژوهشگاه‌ها و پارک های آن استان و آن منطقه ایجاد می شود.

کبگانیان خاطرنشان کرد: همچنین کارگروه دیگری برای شناسایی مزایایی اقتصادی، صنعتی و نیازهای صنعتی و کشاورزی و اقتصاد دانش بنیان منطقه ایجاد می شود.

دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور همچنین از تشکیل کارگروهی متشکل از صاحب نظران و محققان این استان ها خبر داد تا از کمک آنها در تدوین اسناد ملی و سیاست هایی که در سطح کشور با همکاری مسئولان عالی رتبه نظام در حال تدوین است، استفاده شود.