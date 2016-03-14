محدویت های ترافیکی محورهای خوزستان/ تعیین مسیر برای راهیان نور

سرهنگ رضا دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به حجم فرآیند سفر در تعطیلات نوروز ۹۵ و افزایش تردد در محورهای مواصلاتی استان به منظور تأمین نظم و امنیت جاده ها و ایجاد کشش و روان شدن ترافیک از تاریخ ۲۶ اسفند سال جاری تا ۱۵ فروردین سال آینده محدودیت های ترافیکی در محورهای مواصصلاتی استان خوزستان به مرحله اجرا درمی آید.

وی افزود: تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت هفت صبح تا ۱۲ شب روزهای ۲۷، ۲۸ و ۲۹ اسفند سال جاری و همچنین روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین سال آینده در محور پلدختر ـ اندیمشک و بالعکس ممنوع است.

سرپرست پلیس راه خوزستان تصریح کرد: تردد انواع تریلر و کامیون به استثنا حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲ ظهر الی ۱۲ شب روز ۲۷ اسفند، از ساعت هفت صبح الی ۱۲ شب ۲۸ و ۲۹ اسفند، روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین سال آینده تا ساعت ۱۲و همچنین روز ۱۴ فروردین تا ساعت ۱۲ در محور گچساران ـ بهبهان ـ رامهرمز و بالعکس ممنوع است.

دولتشاهی بیان کرد: تردد انواع تریلر و کامیون به استثناء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ ظهر الی ۱۲ شب روز ۲۷ اسفند، ساعت هفت صبح تا ۱۲ شب روز ۲۸ و ۲۹ اسفند، روزهای ۱۲ و ۱۳ فروردین سال آینده تا ساعت ۱۲ شب و روز ۱۴ فروردین سال آینده تا ساعت ۱۲ ظهر در محور ایذه ـ شهرکرد و بالعکس ممنوع است.

وی عنوان کرد: تردد کلیه اتوبوس های کاروان راهیان نور از ۲۷ اسفند لغایت ۱۵ فروردین سال آینده در محورهای فوق ممنوع بوده و مسیر اهواز ـ اندیمشک ـ خرم آباد ـ الیگودرز ـ اصفهان ـ شهرکرد به عنوان مسیر جایگزین معرفی می شود.

سرپرست پلیس راه خوزستان یادآور شد: جابجایی محمولات ترافیکی که از قبل پروانه عبور اخذ کرده اند در تمامی راه های اصلی برون شهری از ساعت ۱۴ روز ۲۶ اسفند تا ساعت ۱۲ شب هفتم فروردین سال جاری و همچنین از ساعت هفت صبح ۱۱ فروردین تا ساعت ۱۲ شب ۱۴ فروردین ممنوع است.

دولتشاهی ادامه داد: روزهای هشتم تا ۱۰ فرودین سال آینده صرفا برای محموله های ترافیکی اضطراری دارای ضرورت ملی حسب تشخیص مراجع صادرکننده مجوز عبور محموله صادر می شود.

وی تأکید کرد: ورود کلیه خودروهای ترانزیت حمل مواد سوختنی به داخل کشور از ساعت هفت صبح روز ۲۶ اسفند سال جاری تا ساعت ۱۲ شب ۶ فروردین و همچنین از ساعت هفت صبح ۱۲ فروردین تا ساعت ۱۲ شب ۱۴ فروردین ممنوع است. البته خودروهای مذکور در سایر ایام محدوده زمانی نوروز سال آینده فقط در ساعات روز مجاز به تردد بوده و در ساعات شب ملزم به توقف در محل های ایمن بین راهی خواهند بود.

سرپرست پلیس راه خوزستان گفت: عبور و مرور انواع موتورسیکلت در ایام اجرای طرح نوروزی در تمامی آزادراه ها، بزرگراه ها و جاده های اصلی برون شهری استان ممنوع است.

دولتشاهی اضافه کرد: در تمامی محورهی برون شهری که در ایام فوق ممنوعیت و محدودیت ترافیکی برای انواع تریلر و کامیون اعمال می شود. عبور و مرور انواع تریلر، کامیون و تانکرهای حامل مواد سوختی و فاسد شدنی با دارای مجوز از پلیس راهور ناجا از این امر مستثنی بوده و ممنوعیت تردد این قبیل از وسایل نقلیه فق در راه هایی اعمال می شود که مقررات یک طرفه شدن عبور و مرور در آنها اجرا می شود و یا ممنوعیت تردد در طول سال دارند.

وی اظهار کرد: به منظور کنترل و تنظیم عبور و مرور وسایل نقلیه احتمال اعمال محدودیت های ترافیکی دیگر به صورت مقطعی وجود دارد.