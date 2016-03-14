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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۴۷

استاندار زنجان:

بودجه ترمیمی برای استان زنجان واریز شد

بودجه ترمیمی برای استان زنجان واریز شد

زنجان-استاندار زنجان گفت: علاوه بر بودجه مصوب سال ۹۴ استان زنجان، دولت بودجه ترمیمی نیز برای استان واریز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر دوشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در محل استانداری زنجان افزود: با وجود محدودیت های دولت، در زمینه تامین بودجه توانستیم با کمترین مشکلات بخش مهمی از بودجه استان زنجان را محقق کنیم.

انصاری با بیان اینکه به جز بودجه مصوب سال ۹۴ برای استان، دولت بودجه ترمیمی نیز برای استان واریز کرد، افزود: امسال بودجه استخدام‌های جدید واریز شد که این افزایش‌های بودجه ای بیش از ۱۰ درصد بودجه استان است که به بودجه استان افزوده شده است.

استاندار زنجان گفت: با جابه‌جایی اعتبارهای باقیمانده از سال‌جاری در صورت بدخرج نکردن دستگاه‌های اجرایی، تا پایان سال کسری بودجه‌ نخواهیم داشت. 

انصاری افزود: با تحرکی که در اقتصاد برای سال آینده کشور پیش‌بینی می‌شود امیدواریم با افزایش درآمدهای دولت در سال آینده، درآمدها و بودجه تخصیصی استان نیز افزایش یابد.

وی همچنین در خصوص وضعیت اجرای طرح های ملی در استان زنجان گفت: دستگاه‌هایی از جمله شرکت برق منطقه‌ای و شرکت آب منطقه‌ای و دانشگاه زنجان، دانشگاه تحصیلات تکمیلی و علوم‌پایه که طرح‌های ملی در دست اجرا دارند با تهیه گزارشی از عملکرد خود برای تامین کسری بودجه‌های آنان اقدام شود.

 استاندار زنجان گفت: امیدواریم با افزایش تخصیص های اعتباری عمرانی از سوی دولت به استان ها، برخی پروژه های عمرانی ناتمام در  استان زنجان روند پیشرفت فیزیکی خوبی طی  کند.

کد مطلب 3580119

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