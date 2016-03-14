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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۴

مسئولان کمیته اقتصادی هیئت کشتی لرستان مشخص شدند

مسئولان کمیته اقتصادی هیئت کشتی لرستان مشخص شدند

خرم آباد - مسئولان کمیته اقتصادی هیئت کشتی استان لرستان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با انتخاب دو نفر از فعالان اقتصادی استان به عنوان مسئولان کمیته اقتصادی هیئت کشتی استان لرستان اهالی این رشته پر طرفدار در استان به شکوفایی و ایجاد زمینه رشد جوانان کشتی دوست امیدوار شدند.

در همین راستا و طی حکمی از سوی مرادی رئیس هیئت کشتی استان عباس سلطانی به عنوان رئیس و کیانوش بهلولی به عنوان دبیر کمیته اقتصادی هیئت کشتی منصوب شدند.

سلطانی از چهره های فعال عرصه اقتصادی و از خیرین استان است.

کیانوش بهلولی نیز مدیر عاملی یکی از کارخانجات لرستان و یکی از موسسات مالی تهران را بر عهده دارد. وی همچنین از قهرمانان دهه شصت کشتی استان است.

به نظر می رسد هیئت کشتی استان با ورود چهره های فعال اقتصادی از جمله سلطانی و بهلولی برنامه های جدی را بر ورود به عرصه ی رقابت های حرفه ای کشور داشته باشد.

کد مطلب 3580123

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