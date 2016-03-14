«مقتدی صدر» سرکنسول آمریکا در بصره را «تروریست» خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر عراق امروز دوشنبه از اقدام سرکنسول آمریکا در بصره در عیادت از اعضای مجروح نیروهای مردمی انتقاد و اعلام کرد: جهاد ارتش و نیروهای مردمی عراق علیه تروریست های داعش هیچ ارتباطی به آمریکایی ها و دیگر دولت های بیگانه ندارد.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه همچنین اظهار داشت: پس از این دیدار شوم و کثیف که توسط مقام یک کنسولگری مخالف اسلام و هرگونه ارزشهای انسانی اعلام می کنم که اگر به مسأله مهمتری ـ مسأله اجرای اصلاحات در کشور ـ مشغول نبودم، پاسخ سختی به مقام آمریکایی می دادم.

رهبر جریان صدر همچنین خطاب به دولت بغداد گفت: از شما می خواهم که هرچه سریعتر این آمریکایی تروریست را از کشور دور کنید.

گفتنی است، «استیو واکر» سرکنسول آمریکا در استان بصره شب گذشته از اعضای مجروح حشد الشعبی در بیمارستانی در این استان عیادت کرد.