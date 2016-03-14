پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس وارد مدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن زنگنه ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از پالایشگاه نفت خلیج فارس در جمع خبرنگاران بیان داشت: فاز اول پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس بندرعباس با ظرفیت بالغ بر ۳۶۰ هزار بشکه میعانات گازی در روز طی یک سال آینده وارد مدار می شود. که توانایی تولید ۱۲ میلیون لیتر بنزین یورو چهار خواهد داشت.

زنگنه خاطرنشان کرد: تاکنون ۳.۲ میلیارد دلار در پالایشگاه نفت خلیج فارس سرمایه گذاری شده است و برای ادامه پروژه و اتمام آن ۳۰۰ میلیون دلار نیاز است.

وزیر نفت صندوق توسعه ملی را حامی پروژه پالایشگاه نفت خلیج فارس عنوان کرد، تصریح‌کرد: ۷۵۰ میلیون تومان با عاملیت بانک ملت از محل صندوق توسعه ملی به این پروژه اختصاص خواهد یافت. بر اساس قول پیمانکاران طرح مزبور فاز اول این پالایشگاه تا پایان نیمه نخست سال ۹۵ وارد مدار می‌شود.

وی ابراز داشت: ۶۰درصد از تجهیزات پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس توسط شرکت‌های داخلی ساخته شده است. طولانی شدن این طرح به دلیل شرایط تحریم بوده و با برداشتن تحریم‌ها شرکت‌های خارجی کارشناسان خود را برای راه‌اندازی این طرح اعزام و اجرای این طرح رونق می‌گیرد.

زنگنه در پاسخ به سوالی مبنی بر علل و عوامل افزایش قیمت نفت در روزهای اخیر خاطرنشان کرد: قیمت پائین چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت برای اقتصاد جهان ضرر دارد، حتی خود کشورهایی که بر قیمت نفت پافشاری می‌کردند در حال حاضر به دنبال بهبود این وضعیت هستند.

محدودیتی برای سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی در ایران وجود ندارد

وزیر نفت با اشاره به زمان برگزاری جلسات اوپک و روسیه و همچنین حضور ایران در این جلسه گفت: زمان برگزاری این جلسات تعیین نشده و جز با موافقت ایران برگزار نمی‌شود، برگزاری جلسات بدون توافقات اصولی خروجی مناسبی ندارد. محدودیتی برای حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی در کشور ایران وجود ندارد، این دولت آمریکا است که برای این شرکت‌ها محدودیت ایجاد می‌کند.

زنگنه با بیان اینکه شرکت زیمنس در توسعه میدان‌های نفتی فعالیتی ندارد، تاکید‌ کرد: باید تاخیرات خود را با تعداد بیشتر نیرو در کوتاه مدت جبران کند.

وی از امضای موافقت‌نامه مطالعه آزادگان جنوبی توسط شرکت توتال خبر داد و گفت: در این خصوص قراردادی منعقد نشده و مقرر شده پس از مطالعات اولیه، این شرکت پیشنهادات خود را جهت انعقاد قرارداد ارائه دهد.

وزیر نفت از اتمام کار احداث میدان نفتی آزادگان شمالی و تولید آن خبر داد و گفت: در احداث فاز دوم هم با فعالیت شرکت‌های چینی مشکلی نداریم، اما چینی‌ها خودشان محدودیت‌هایی را ایجاد کرده‌اند و ما نیز ادامه فعالیت را به خودشان واگذار کرده‌ایم.