پیشگیری از تخلفات محیط زیستی اولویت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها گفت: جرایمی که در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی اتفاق می افتد معمولا جبران ناپذیر و قابل بازگشت نیست.

مسعود منصور با اشاره به افزایش جرایم محیط زیستی، گفت: تا امروز افزایش برای جرایم محیط زیستی ابلاغ نشده است، اما علاوه بر این، مردم و ما باید بیشتر از جریمه به فکر پیشگری باشیم تا تخلفی اتفاق نیفتد. از این رو باید مکانیزم هایی را در نظر گرفت که تخریب محیطی به حداقل ممکن برسد. چراکه وقوع جرایم زیست محیطی عوارض جبران ناپذیری دارد.

وی با بیان این که موضوع منابع طبیعی و مدیریت آن فصل مشترکی است بین مسائل مختلف فنی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و... گفت: بدون پرداختن به تمام این ابعاد نمی توان مسائل محیط زیستی را به خوبی مدیریت کرد و در کنار این تخریب این فضا هم از راه‌ های گوناگون به محیط آسیب می زند.

مدیرکل امور حقوقی سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور نیز با اشاره به فعالیت سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری، گفت: با گذشت زمان از تاسیس این سازمان و وضع قوانین جرایم محیط زیستی، این جرایم آثار خود را در جامعه از دست داده است.

عیسی عباسی با اشاره به افزایش جرایم محیط زیستی توسط مجلس شورای اسلامی، گفت: آخرین بار در سال ۸۲ مصوبه ی افزایش جرایم محیط زیستی از سمت مجلس اعمال شد.