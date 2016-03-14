کشف ۵۰۰ هزار عدد مواد محترقه غير مجاز در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مراد جعفری بیان داشت: با توجه به روزهای پایانی سال و نزدیکی چهارشنبه سوری، طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه توسط پلیس زنجان به مرحله اجرا درآمد.

جعفری افزود: ماموران پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان زنجان با انجام کار اطلاعاتی موفق به شناسایی افرادی كه اقدام به تهیه و توزیع مواد محترقه غیر مجاز و خطر ناك می كردند شدند.

این مقام مسئول افزود : ماموران انتظامی متهمان را در شهرستان های زنجان، ابهر، طارم ، ماهنشان و خدابنده دستگیر كه در بازرسی از محل اختفای آنان ۵۰۰ هزار عدد انواع مواد محترقه كشف كردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به برخورد قاطع پلیس با سودجویان و توزیع كنندگان مواد محترقه از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه فعالیت غیر قانونی و موارد مشکوک مراتب را به پلیس ۱۱۰ اعلام اطلاع دهند.

كشف انواع كالای قاچاق میلیاردی در خدابنده

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از كشف انواع كالای قاچاق به ارزش یك میلیارد ریال خبرداد.

سرهنگ بهرام خلیلی گفت: در راستای مبارزه با انواع قاچاق كالا، ماموران مبارزه با قاچاق كالا وارز خودرو های عبوری در محور محمود آباد حوالی روستای آبی سفلی را كنترل كردند.

وی تصریح كرد: دراجرای این طرح ماموران موفق شدند از یك دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ تعداد یك هزارو ۳۱۴ ثوب انواع البسه خارجی قاچاق را كشف كنند.

فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده با اشاره به اینكه ارزش كالای كشف شده یك میلیارد ریال است ، گفت: كالاهای كشف شده به همراه متهمان جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع مربوطه شدند.