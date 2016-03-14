به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین کاوه امروز در نشست خبری از تصویب افزایش تعرفه ورق‌های فولادی در دولت خبرداد و گفت: هم اکنون ورق‌های فولادی با ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر تنها از سوی سه شرکت فولاد مبارکه، نورد و لوله اهواز و فولاد گیلان تامین می‌شود که این ورق‌ها، مواد اولیه کارخانجات لوله و پروفیل در کشور به شمار می‌رود، این در حالی است که تولید داخلی کفاف نیاز تولیدکنندگان را نمی‌دهد ولی دولت مصوب کرده تا تعرفه ورود ورق‌های فولادی برای سال ۹۵، افزایش یابد که این امر قیمت تمام‌شده محصولات نهایی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای خارجی را دچار مشکل می‌کند.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی افزود: هم اکنون تامین مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های تولید لوله و پروفیل فولادی کشور به صورت انحصاری در دست چند واحد تولیدی است در حالی که این واحدها ورق را به قیمت ۲۷۷ دلار صادر کرده و وقتی قرار است محصول خود را به تولیدکننده داخلی بفروشند، آن را به قیمت ۴۲۵ دلار عرضه می کنند، ضمن اینکه در بورس کالا نیز مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، به صورت قطره‌چکانی عرضه می‌شود.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان محصولات فولادی نامه اعتراضی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر صنعت ارسال کردند که بر این اساس، وزیر صنعت دستور داده تا ۵ درصد ارزان‌تر از قیمت فوب خلیج فارس، مواد اولیه در اختیار تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی قرار گیرد، در حالی که این اتفاق رخ نداد، ضمن اینکه ما حاضریم به میزان ۲۰۰ هزار تن از محصولات مورد نیاز خود را تا ۱۰ درصد گرانتر از فوب خلیج فارس از تولیدکنندگان داخلی بخریم.

به گفته کاوه، تعرفه واردات ورق‌های فولادی برای سال آینده، ۲۰ درصد تعیین شده، این در حالی است که با این تعرفه، ادامه وضعیت دشوار است، البته هم اکنون واحدهای تولیدی با ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند، ضمن اینکه برخی کارخانجات نیز تعطیل هستند در حالی که با این شرایط، متاسفانه تعرفه‌ها در اتاق‌های در بسته به تصویب رسیده است.

وی اظهار داشت: با یکی از تولیدکنندگان بزرگ ورق در چین در حال مذاکره هستیم تا در صورت امکان در یکی از مناطق ویژه اقتصادی کشور انباری را با هزینه خود درست کرده و محصولات خود را در آن دپو کند تا از این طریق مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌های لوله و پروفیل با قیمت روز و راحت‌تر قابل تامین و دسترسی باشد. در این میان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم با افزایش تعرفه واردات ورق‌های فولادی با ضخامت کمتر از ۳ میلیمتر مخالف است و در مجموع، به نظر می‌رسد در صورت اجرایی شدن افزایش تعرفه، در سال آینده افزایش قیمت حداقل ۲۰ درصدی را در زمینه لوله و پروفیل شاهد باشیم که در نتیجه قیمت صنایع پایین‌دستی با افزایش مواجه خواهد شد. طی یکی دو هفته اخیر که مباحث مربوط به افزایش تعرفه واردات مطرح شده، قیمت‌ها ۳۰۰ تومان افزایش یافته است.

همچنین ابویی مهریزی، عضو سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی نیز گفت: بهمن سال گذشته توافق نامه ای را با انجمن تولیدکنندگان فولاد به امضا رساندیم که بر مبنای آن، درخواست افزایش تعرفه واردات برای ورق‌های زیر ۳ میلی متر تعیین نشود در حالی که در تاریخ ۲۷ اسفندماه سال گذشته، این تعرفه وضع شد و مشکلات زیادی را ایجاد کرد. هم اکنون نیز درخواست ما از دولت این بود که برای این ورق ها تعرفه تعیین نشود در حالی که امسال تعرفه با افزایش بیشتر نسبت به قبل، در دولت به تصویب رسیده است.

وی افزود: براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، دو میلیون و ۸۵۰ هزار تن ورق گرم در یازده ماهه امسال وارد کشور شده، ضمن اینکه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن از این رقم، مربوط به ورق های زیر ۳ میلی‌متر است در حالی که ما در ورق‌های کمتر از ۲ میلی‌متر نیز توان تولید در داخل کشور نداریم، البته بخشی هم ورود موقت کالا برای صادرات صورت می گیرد.