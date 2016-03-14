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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۳۳

با رد پیشنهاد چند تیم؛

برانکو ایوانکوویچ برای تمدید قرارداد با پرسپولیس به توافق رسید

برانکو ایوانکوویچ برای تمدید قرارداد با پرسپولیس به توافق رسید

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از جلسه‌ای که با سرپرست باشگاه پرسپولیس داشت، از توافق برای تمدید قراردادش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ ضمن بیان این مطلب افزود: پس از چند جلسه صحبت که با آقای طاهری داشتم، امروز برای تمدید قرارداد توافق کردیم.

وی ادامه داد: طبیعی است که وقتی دو طرف با هم صحبت می‌کنند و به توافق بر سر چنین موضوعی می‌رساند یعنی نسبت به این همکاری علاقه‌مند هستند. من از جای دیگر پیشنهاد دارم ولی دوست داشتم کارم را با پرسپولیس، این هواداران و آقای طاهری ادامه بدهم. طبعا از موقعیت پیش آمده خوشحال هستم.

برانکو خاطرنشان کرد: البته خوشحالی اصلی زمانی است که به موفقیت اصلی دست پیدا کنیم و هوادارانمان را خوشحال کنیم. هر مربی در دنیا به دنبال بیشترین موفقیت ممکن است. ما مشکلاتی داشتیم اما اکنون بسیار خوشبین هستیم که بتوانیم به هدفمان برسیم.

کد مطلب 3580138

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