برانکو ایوانکوویچ برای تمدید قرارداد با پرسپولیس به توافق رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، برانکو ایوانکوویچ ضمن بیان این مطلب افزود: پس از چند جلسه صحبت که با آقای طاهری داشتم، امروز برای تمدید قرارداد توافق کردیم.

وی ادامه داد: طبیعی است که وقتی دو طرف با هم صحبت می‌کنند و به توافق بر سر چنین موضوعی می‌رساند یعنی نسبت به این همکاری علاقه‌مند هستند. من از جای دیگر پیشنهاد دارم ولی دوست داشتم کارم را با پرسپولیس، این هواداران و آقای طاهری ادامه بدهم. طبعا از موقعیت پیش آمده خوشحال هستم.

برانکو خاطرنشان کرد: البته خوشحالی اصلی زمانی است که به موفقیت اصلی دست پیدا کنیم و هوادارانمان را خوشحال کنیم. هر مربی در دنیا به دنبال بیشترین موفقیت ممکن است. ما مشکلاتی داشتیم اما اکنون بسیار خوشبین هستیم که بتوانیم به هدفمان برسیم.