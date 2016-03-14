برپایی ۲۰ سفره هفت سین در مناطق گردشگری همدان

به گزارش خبرنگار مهر، علی مالمیر ظهر دوشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان همدان با بیان اینکه اقدامات برای استقبال از مهمانان نوروزی انجام شده است، اظهار داشت: پاکسازی محور های گردشگری، تهیه فرم نظر نسنجی در بین ۸۰۰مسافر و هماهنگی برای برپایی ۲۰ سفره هفت سین در مناطق گردشگری و تاریخی همدان، اجرای ۲۸ برنامه موسیقی محلی از جمله اقدامات بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۳۵نفر راهنمای آموزش دیده در اماکن گردشگری آماده خدمت رسانی به مسافران و بازدید کنندگان هستند، افزود: ۹ موزه و ۱۲ جاذبه گردشگری همدان و برج قربان و حمام کلیمیان نیز آماده بازدید مسافران در ایام نوروز است.

وی ادامه داد: پارکینگ هگمتانه با همکاری شهرداری آماده شده است و اطلاعات را در اختیار گردشگران خواهد گرفت. ساماندهی ناوگان عمومی شهری انجام شده و هماهنگی لازم نیز با صنوف و اتحادیه ها برای نظارت انجام گرفته است.

مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان با بیان اینکه تورهای شهرگردی با همکاری شهرداری انجام می شود، افزود: استقرار کیوسک های راهنمای مسافران در سطح شهر و ورودی شهر ها انجام شده است.

کشف۱۳ میلیون مواد محترقه قاچاق در همدان

فرمانده انتظامی استان همدان نیز در این جلسه با بیان اینکه آمادگی لازم را برای تامین امنیت مناسبتهای پایان سال و نوروز داریم، اظهار داشت: ۵۶ایستگاه نوروزی پلیس برای کم کردن فاصله پلیس و مردم و امداد رسانی و آمادگی برای کنترل دایر شده است و۴۶۰ گشت پیاده و محسوس و غیر محسوس برای جلوگیری از جرایم و سرقت ها در نظر گرفته شده است.

سردار محمد مهدیان نسب با بیان اینکه یک بالگرد و ۲۵خودرو به سامانه راهور اضافه شده است، گفت: کنون ۱۳ میلیون مواد محترقه قاچاق کشف شد و در سطح استان و شهر همدان و اقدامات خوب انجام شده است.

وی در مورد چهارشنبه آخرسال نیز بیان داشت: در این روز عمل بر محله محوری است و با قانون شکنان برخورد می شود.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه باید پارکینگ های سطح شهر در ایام نوروز فعال باشد، گفت:۶ هزار پلیس برای انجام عملیات نوروزی آماده شدند و مردم و مسافران می توانند هر گونه اخبار و شکایت را به سامانه ۱۹۷ خبر بدهند که این سامانه با ۶۴گشت نظارتی برای اجرای عملیات در استان آماده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان همدان نیز در این جلسه بیان داشت: اقدامات و هماهنگی های لازم برای ورود مسافران انجام شده است.

نصرت الله حیدری با اشاره به اینکه مشکل در مورد کشیک شعب بیمه ها وجود داشت، بیان داشت: قرار است که این مشکل حل شود و تمام بیمه ها شعب کشیک را معرفی کنند و اسامی را در اختیار پلیس راهور قرار بدهیم.