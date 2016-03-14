خادمان رسانه ای راهیان نور تقدیر می شوند

عادل نوروزیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت های مخالف و معاند نظام اسلامی، همواره با استفاده از ابزارهای رسانه ای و بمباران خبری به شدت در تلاش هستند تا در جهت استحاله تدریجی فکری و اعتقادی جوانان ایران اسلامی گام بردارند تا از این طریق از انتقال مفاهیم و ارزشهای انقلابی و دینی از نسل‌های اول انقلاب به نسل‌های جدید جلوگیری کنند و در مقابل آن ارزش‌های مدنظر خود را جایگزین کنند.

وی افزود: با وجود این حجم گسترده از تبلیغات سوء باز هم شاهد آن هستیم که جوانان کشور در مناسبت های مختلف با حضور در صحنه با نظام اسلامی تجدید بیعت کردند.

مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان تاکید کرد: یکی از صحنه های این حضور و علاقه مندی به آرمان های نظام و انقلاب حضور پرشور و سالانه جوانان نسل سوم و چهارم انقلاب در یادمان ها و زیارتگاه های هشت سال دفاع مقدس در قالب کاروان های راهیان نور است.

نوروزیان بیان کرد: از آنجا که بازدید از این مناطق یادآور رشادت‌ها و دلاوری‌های جوانان این مرز و بوم در دفاع از اسلام و ولایت فقیه و به عبارت دیگر یادآور مفاهیمی است که در تقابل با اهداف نظام سلطه هستند، هر ساله و در آستانه این حرکت عظیم مردمی دولت های مخالف و معاند نظام هجمه گسترده‌ای به این حرکت وارد می کنند.

وی عنوان کرد: با این مقدمه به خوبی نمایان می‌شود که در این سو نیز رسانه های جبهه انقلاب باید تمام تلاش خود را متوجه پوشش گسترده این حرکت عظیم کند.

مسئول سازمان بسیج رسانه خوزستان یادآور شد: در این راستا سازمان بسیج رسانه خوزستان در نظر دارد که طی مراسمی در سال آینده از خادمان رسانه ای راهیان نور طی مراسمی تقدیر کند.

نوروزیان ادامه داد: علاقمندان به منظور دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانند در ساعات اداری با روابط عمومی سازمان به شماره ۳۲۹۳۱۹۰۹ تماس بگیرند.