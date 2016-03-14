استقرار ۱۸پست جوانان هلال احمر در ورودی وخروجی شهرهای استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، علی طاهری ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: امسال طرح امداد و نجات جاده‌ای در محورهای مواصلاتی استان زنجان از ۲۵ اسفند شروع شده و تا ۱۵ فروردین ادامه دارد.

وی اظهار کرد: در این راستا هلال احمر اکیپ های خود را در کوهستان در محور تهم به چورزق مستقر می کند.

مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: در راستای طرح ایمنی مسافران، ۱۸ اکیپ در مبادی ورودی و خروجی و اماکن زیارتی و تفریحی حضور دارند.

طاهری تاکید کرد: امسال خیمه‌های نماز نیز فقط در سه‌راهی سرخه‌دیزج و ورودی شهر زرین‌آباد که سرویس بهداشتی بدون نمازخانه وجود دارد برپا می شود.

وی به استقرار تیم توانا (ویژه خواهران) در پست عوارضی زنجان به قزوین، اشاره کرد و یادآورشد: خوشبختانه امسال نیز به مدت یک هفته از استقرار بالگرد در استان استفاده می شود.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان تصریح کرد: در مجموع ۴۷ خودروی آمبولانس و تجهیزات امدادی به همراه ۳۵۰ نفر پرسنل که همگی ۳۰۰ ساعت آموزش دیده‌اند، در طول ایام عید نوروز آماده خدمت‌رسانی هستند.

طاهری افزود: مردم در صورت بروز حوادث، از طریق تماس با ۱۱۲، با مرکز مدیریت و هماهنگی عملیات EOC ارتباط برقرار کرده و از خدمات امداد و نجات نزدیک‌ترین اکیپ به محل وقوع سانحه استفاده کنند.

وی به اجرای طرح ملی ایمنی و سلامت مسافران تا ۱۴ فروردین، اشاره کرد و گفت: پیشگیری از تصادفات و داشتن سفری ایمن، استفاده از فناوری‌های نوین، تامین امنیت روانی و کاهش تلفات انسانی از جمله اهداف این طرح است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان یاد آورشد: طی سالجاری تاکنون ۷۹ مورد حوادث جاده‌ای، ۹ مورد برف و کولاک، ۱۱۱ مورد خدمات حضوری، پنج مورد حوادث شهری و صنعتی، یک مورد حادثه کوهستان و ۵۸۰ مورد درمان سرپایی توسط نیروهای امداد و نجات هلال‌احمر انجام شده است.

طاهری افزود: در طرح نوروزی ۱۸ پست اعضاء جوانان در ورودی و خروجی شهرهای استان حضور خواهند داشت.

وی یادآور شد: در هر پایگاه ثابت پنج نجات‌گر و در پایگاه‌های ثابت سه نجات‌گر مستقر می‌شوند که به دلیل کمبود خودروی نجات فقط پایگاه‌های ثابت خودرو در اختیار دارند و در پایگاه‌های سیار فقط آمبولانس مستقر است.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: مبادی ورودی شهرها مشکل تاریکی وجود دارد و تصادفات در ۳۰ کیلومتری شهر اتفاق می‌افتد، بنابراین باید با راه‌اندازی استراحتگاه و پارکینگ از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری شود.

طاهری گفت: در ایام نوروز اکیپ های جوانان در بحث کنترل فشار خون و ارائه خدمات درمانی فعال خواهند بود و همچنین مسابقه «قرآن بخوانید و جایزه بگیرید» هم برای کودکان پیش بینی شده است.

وی افزود: در راستای ارائه خدمات به مسافران نوروزی باید پلیس راه نسبت به ایمن سازی جاده های استان توجه جدی داشته باشد و نسبت به روشنایی جاده ها بسیار تاکید کند.