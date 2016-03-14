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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۴۹

عملیات ساخت مجتمع گلخانه‌ای در کشت و صنعت لرستان آغاز شد

عملیات ساخت مجتمع گلخانه‌ای در کشت و صنعت لرستان آغاز شد

خرم آباد - عملیات ساخت مجتمع گلخانه ای در کشت و صنعت لرستان ظهر دوشنبه آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار لرستان در حاشیه مراسم کلنگ زنی مجتمع گلخانه ای در کشت و صنعت لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مجتمع گلخانه ای در سه فاز مختلف اجرایی خواهد شد.

مهرداد غضنفری افزود: این مجتمع گلخانه ای در ۴۰ هکتار زمین در مجموعه کشت و صنعت لرستان ساخته می شود.

وی سرمایه گذاری ایجاد این مجتمع گلخانه ای را ۱۵۰ میلیارد تومان برشمرد و گفت: با بهره برداری از این مجتمع گلخانه ای زمینه اشتغال ۳۲۰ نفر در استان فراهم خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار لرستان یادآور شد: این مجتمع گلخانه ای با مشارکت ۳۰ درصدی یک شرکت هلندی اجرایی خواهد شد.

کد مطلب 3580149

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