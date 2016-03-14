به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد ماه آینده با هدف گفتگو درباره روابط ایران و اروپا و مسائل منطقه ای به تهران سفر می کند.

وی تصریح کرد دیدارش از تهران روز ۱۶ آوریل (۲۸ فروردین) خواهد بود.

موگرینی قبل از دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا گفت: ما در این نشست درباره دیدار من از ایران که قرار است ۱۶ آوریل انجام شود نیز گفتگو خواهیم کرد.

وی گفت در این نشست درباره زمینه‌ها و بخش‌هایی از روابط خود با ایران و اینکه در چه زمینه هایی روابطمان با ایران به طور کامل از سر گرفته و احیا شود و همچنین همکاری با ایران در موضوعات دوجانبه و تا حدی مسائل منطقه‌ای از جمله سوریه، صحبت خواهیم کرد.