طرح مسیر سبز ساحل پاک در گلستان اجرا می شود

اسماعیل مهاجر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح باهدف داشتن محیط زیستی سالم و استقبال از مسافران و گردشگران هم‌زمان با پنج استان ساحلی کشور در گلستان نیز اجرایی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در ایام نوروز رغبت رفتن به تفرجگاه‌ها و جنگل‌ها و سواحل افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: این طرح ابتدا در نوروز ۹۳ در سه استان کشور اجرا شد، اما امسال از ۲۵ اسفندماه در ۶ استان ساحلی کشور آغاز خواهد شد.

مهاجر یادآور شد: در ایام تعطیلات نوروزی و مناسبت‌هایی که مردم دررفت و آمد هستند این طرح اجرا خواهد شد و مردم شاهد آن خواهند بود.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح بنا داریم یک وظیفه مندی برای مسئولان و مردم ایجاد کنیم زیرا نظافت و پاکی هم نشانه ایمان و هم نشانه فرهنگ و تمدن کهن ایرانی است.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست گلستان ادامه داد: در این راستا هماهنگی‌های لازم با صداوسیما انجام‌شده که برای شناسایی استان و پیام‌های زیست‌محیطی اقدام شود.

به گفته وی تشکل‌های زیست‌محیطی نیز در انجام این طرح در نقاط مختلف استان برنامه‌های آموزشی و تنویر افکار عمومی را برای مردم عزیز خواهند داشت.

مهاجر اضافه کرد: در راستای این طرح رشته‌های مختلف ورزشی ساحلی، از قبیل والیبال و فوتبال ساحلی، طناب‌کشی در سواحل و نظافت سواحل و در کنار آن ورزش‌های آبی در اطراف سواحلی همچون بندرگز، نوکنده، گمیشان و بندرترکمن و تفرج‌گاه‌هایی همچون نهارخوران و النگ دره گرگان، کبودوال در علی‌آبادکتول و پارک ملی گلستان در برنامه کاری قرارگرفته است.

وی همچنین گفت: در اجرای این طرح تمام تشکل‌های زیست‌محیطی، مردم، نیروی انتظامی، هلال‌احمر، منابع طبیعی و تمام دهیاران و بخشداران با ریاست استاندار مشارکت خواهند داشت.