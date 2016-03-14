پاختاکور تیمی بسیار سرعتی و قدرتی است/بدنبال کسب امتیاز هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست خبری قبل از بازی با پاختاکور ازبکستان در لیگ قهرمانان آسیا اظهار کرد: پاختاکور از تیم های ریشه دار ازبکستان است و در حال حاضر که دو هفته از لیگ ازبکستان سپری شده است، در صدر جدول قرار دارد. طبیعتا ما در بازی فردا بازی سختی داریم و شرایط جدول به گونه ای است که این بازی همانطور که برای پاختاکور مهم است برای ما نیز اهمیت فراوانی دارد.

وی ادامه داد: پاختاکور تیمی بسیار سرعتی و قدرتی است و ما سعی می کنیم تا در دیدار فردا سرعت و فضا را از این تیم بگیریم. البته این تیم نقاط ضعفی هم دارد که ما تلاش می کنیم تا از آنها نیز استفاده کرده و با امتیاز به تبریز بازگردیم.

سرمربی تراکتورسازی تاکید کرد: در مجموع امیدوارم فردا هر دو تیم یک بازی خوب را به نمایش بگذارند تا تماشاگران از دیدن آن لذت ببرند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تیمش در بازی فردا که یک بازی خارج از خانه است، بازی هجومی را در دستور کار قرار می دهد یا خیر، عنوان کرد: هر بازی شرایط خاص خود را دارد. مثل بازی با الجزیره، هدف اول ما در بازی فردا گل نخوردن و به دنبال آن رسیدن به دروازه حریف و گلزنی است. معتقدم ما اگر با امتیاز به تبریز بازگردیم اختلاف را حفظ می‌کنیم و به صعود امیدوار می شویم.

قلعه‌نویی تقویم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا را در علت عدم نتیجه گیری تیم های ایرانی در سال های اخیر تاثیر گذار دانسته و خاطرنشان کرد: تقویم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ایرادهای زیادی دارد و تیم های غرب آسیا بر خلاف تیم های شرق این قاره، برای رسیدن به هدف‌شان در این مسابقات باید دو فصل بازی کنند.

وی یادآور شد: من با تیم‌های سپاهان و استقلال هم به جمع ۸ تیم و ۴ تیم برتر مسابقات صعود کرده بودم اما چون لیگ ایران به پایان رسیده بود برای ادامه مسابقات باید با تیم جدید شرکت می‌کردیم که این مسئله در عدم موفقیت ما نقش داشت.

سرمربی تراکتورسازان در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا در بین بازیکنان خارجی خود فقط از آگوستو سزار استفاده می کند، خاطرنشان کرد: ما به ترکیبی رسیده ایم که خوب نتیجه می‌گیرد و مطمئنا وقتی یک مربی با ترکیبی خوب نتیجه می گیرد، در بازی های بعدی نیز از همان ترکیب ایده آل خود استفاده می کند.

وی اضافه کرد: البته من دو ماه پیش این تیم را تحویل گرفته ام و در این مدت از کاردوسو نیز در ترکیب تیم خود استفاده می کنیم. از طرفی دیگر نانگ تازه به تیم ما اضافه شده است و هنوز با تیم هماهنگ نیست.