نبود متقاضی برای پنج هزار مسکن مهر گلستان/دلیل تاخیر پروازها

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم مبارک قدم ظهر دوشنبه در جمع اصحاب رسانه گلستان از برگزاری طرح نوروزی راهداری استان خبر داد و گفت: باتوجه به اینکه گلستان از مواهب طبیعی برخوردار بوده و در مسیر حرکت زائران به مشهد مقدس قرار گرفته، تدارک ویژه ای برای پذیرایی از مسافران در نظر گرفته ایم.

مبارک قدم افزود: شورای حمل و نقل استان با تشکیل جلسات مستمر و آمادگی کامل نسبت به تدارک خدمات نوروز ایمن و روان اقدام کرده است.

وی ضمن بیان اینکه طرح نوروزی از ۲۵ اسفند آغاز شده و تا ۱۵ فروردین ۹۵ ادامه خواهد یافت، اظهار کرد: در این ایام بیش از ۲۸۰۰ کیلومتر از راه های استان در ۱۴۱ محور مورد ایمن سازی و زیباسازی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: آشکار و ایمن سازی ۱۶۴ نقطه پرحادثه از طریق سیستم روشنایی یکی از مهم ترین اقدامات پیش از آغاز طرح نوروزی بوده که در حال انجام است و نزدیک به ۷۰ درصد برنامه ها رو به اتمام است.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان بیان کرد: بازگشایی تقاطع غیرهمسطح ایمن واقع در شهرستان علی آبادکتول و نشست مشترک با پلیس راه استان از جمله اقدامات پیش از آغاز سفرهای نوروزی است.

مبارک قدم در بخشی دیگر از سخنان خود درباره وضعیت پروژه های مسکن مهر استان اظهار کرد: در استان حدود ۵۰ هزار واحد مسکن مهر در قالب های مختلف داشته ایم که از این تعداد ۱۰ هزار واحد باقی مانده است.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۹۵ تلاش می کنیم پنج هزار واحد را به اتمام برسانیم و سایر مسکن ها با دومشکل پیمانکاری و فاقد متقاضی بودن مواجه هستند.

وی تصریح کرد: باتوجه به اینکه تعدادی از مسکن ها بدون متقاضی هستند، شرط واجد شرایط بودن شامل دریافت این واحدها نمی شود و افراد متقاضی می توانند مدارک خود را تحویل دهند.

مدیرکل راه و شهرسازی گلستان همچنین درباره وضعیت کمربندی گرگان گفت: پروژه کمربندی به طول ۹ کیلومتر بوده و از محور گرگان - علی آبادکتول جدا می شود و به سمت سرخنکلاته و سپس کردکوی می رود و فاز نخست آن به پایان رسیده است.

برخی تاخیر یا تعویق پروازها اجتناب ناپذیر است

معاون اجرایی فرودگاه های استان درباره اینکه در ایام نوروز با تاخیر یا تعویق پروازهای گرگان مواجه خواهیم شد یا خیر؟ بیان کرد: تغییر در برنامه های پروازی بر اساس دوعامل شرایط جوی یا شرایط عملیاتی شرکت ها صورت می گیرد و قابل پیش بینی نیست.

حبیب تاری اظهار کرد: فرودگاه بین المللی گرگان در راستای آمادگی به خدمت رسانی به مسافران نوروزی در اولین اقدام ستاد تسهیلات نوروزی را با عوامل زیربط شامل سپاه، پلیس، گمرک، گذرنامه و شرکت های هواپیمایی تشکیل داده است.

تاری خاطرنشان کرد: مهم ترین موضوع در سفرهای هوایی تامین ایمنی پروازها بوده و در این ایام برای جلوگیری از اختلال در سرویس هوانوردی، واحدهای مربوطه را به بازرسی از میادین پروازی مکلف کردیم.

وی از لزوم حضور مدیرکل و معاونان در فرودگاه در ایام نوروز خبر داد و تصریح کرد: پروازهای تهران – گرگان – تهران، مشهد – گرگان – مشهد، گرگان – زاهدان – گرگان و بغداد – گرگان – نجف پروازهای فعال ما هستند.

پیش بینی ۶ روزه آب و هوای گلستان

معاون فنی و شبکه ای هواشناسی گلستان اظهار کرد: سایت اداره کل هواشناسی گلستان به صورت ۶ روزه آب و هوای استان برای مسافران نوروزی را پیش بینی خواهد کرد.

مهدی جاوری خاطرنشان کرد: وضعیت جوی استان از طریق بخش های خبری صدا و سیمای استان اطلاع رسانی می شود و برنامه اختصاصی هواشناسی استان طراحی شده و برای معاون فنی و شبکه ای هواشناسی گلستان قابل دسترسی است.

جاوری بیان کرد: سال گذشته برای نخستین بار ۶ بنر در راه های ورودی و نقاط پرتردد به صورت پیش بینی چهارروزه نصب شده بودند و تلفن گویای ۱۳۴ به صورت آنلاین وضعیت جوی استان را گزارش می دهد.

وی همچنین از استقرار ۹ ایستگاه هواشناسی برای پیش بینی وضعیت فعلی و آینده هوای استان خبر داد.

تنها استان ساحلی فاقد بندر تجاری هستیم

همچنین معاون طرح و توسعه سازمان بنادر و کشتی رانی گلستان گفت: باوجود آنکه سالانه ۴۵ میلیون تُن کالا در گلستان تخلیه می شود اما تنها استان ساحلی کشور هستیم که از فقدان بندر تجاری رنج می بریم.

مسعود راشکی درباره وضعیت بندر خواجه نفس اظهار کرد: باتوجه به توسعه بندر امیرآباد مازندران و مجاورت این بندر با گلستان، سازمان بنادر کشور معتقد است راه اندازی بندر تجاری در گلستان توجیه اقتصادی ندارد.

راشکی افزود: البته سیاست سازمان نبود بندر در استان نیست و به دنبال این است که از ظرفیت بخش خصوصی در استان استفاده شود.

گفتنی است؛ در پایان سامانه های اطلاع رسانی ۱۴۱ برای وضعیت راه، ۵۱۴۹ برای راه آهن و قطار، ۱۳۴ برای هواشناسی و ۱۹۹ برای پروازها از سوی مدیرکل راه و شهرسازی گلستان اعلام شدند.