ورزش سبز باید شکل بگیرد/گنجاندن واحدهای درسی محیط زیست در دانشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود گودرزی در دیدار با اعضای اتاق فکر دفتر محیط زیست وزارت ورزش و جوانان گفت: ابراز علاقه و پیگیری بنده نسبت به محیط زیست قلبی است و جنبه شعاری و تبلیغی ندارد چرا که ورزش به قدر کافی این خصوصیات را دارد و من اگر به این موضوع ایمان نداشتم مطمئن باشید پیگیر نبودم.

وی افزود: در ایران نمونه های زیادی از رفتارهای جوانمردانه و محیط زیستی از سوی ورزشکاران داریم ولی متاسفانه قدرت تبلیغات و برجسته کردن آن را مانند کشورهای غربی نداشتیم.

وزیر ورزش و جوانان با تقسیم بندی فضای های ورزشی به دو دسته فضاهای طبیعی و فضاهای ساخته دسته بشر تصریح کرد: محور اصلی ورزش در فضاهای طبیعی محیط زیست است.

گودرزی افزود: ورزش سبز مقوله ای است که اگر شکل بگیرد هم ورزشکاران می توانند استفاده مناسب از آن فضا داشته باشند و هم محیط زیست را می توان با استفاده از کمک ورزشکاران و خانواده ورزش با ارائه آموزش های لازم در این خصوص حفاظت و حراست کرد. رسالت ما باید این باشد که مردم را با استفاده از آموزش های مطابق با استانداردهای محیط زیستی به سوی ورزش و حفاظت از محیط زیست بکشانیم.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه یکی از پافشاری های ما در وزارت ورزش و جوانان توسعه ورزش همگانی به معنای عام «ورزش برای همه» است تصریح کرد: فلسفه و تکالیف دولت ها در بخش ورزش ترغیب مردم به فعالیت های ورزشی برای رسیدن به سلامتی است.

وی با بیان این مطلب که ورزش همگانی چون نگاه سلامت محور دارد با محیط زیست رابطه مستقیم دارد، توضیح داد: ورزش همگانی و محیط زیست هر دو نگاه سلامت محور دارند و برای مردم سودمند هستند ولی اگر محیط زیست ناپاک داشته باشیم دیگر ورزش کردن سودمند نیست و حتی در بسیاری از مواقع برای سلامتی افراد مضر می شود.

گودرزی ادامه داد: جهت گیری کلان ما در وزارت ورزش و جوانان توسعه ورزش همگانی است که هم راستا و هم جهت با پاکی محیط زیست است و باید بگویم که ورزش همگانی حتی از محیط زیست مظلوم تر است.

وی با بیان این مطلب که برای حفاظت از محیط زیست نیاز به آموزش و تربیت نسل داریم افزود: این مهم عزمی ملی می طلبد. همیشه کسانی که شروع کننده نهضت های فرهنگی هستند کارشان بسیار مشکل است و در بیشتر مواقع با جبهه گیری و یا استهزاء دیگران مواجه می شوند در این زمینه نیاز به افراد دلسوز، سختکوش، مقاوم و پیگیر داریم.

وزیر ورزش و جوانان با تاکید بر برخورد قاطع مسئولان با تهدید کنندگان منابع طبیعی کشور گفت: همه مردم ایران از منابع طبیعی کشور سهم دارند و نباید عده ای خاص این منابع را به نفع خود مصادره کنند.

گودرزی در پایان با ارائه پیشنهادی گفت: اگر بتوانیم دو یا چهار واحد مرتبط با محیط زیست را به عنوان طرح درس در دانشگاه ارائه کنیم انشاء الله قدم های موثری در این زمینه برداشته می شود.