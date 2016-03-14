«نعمت الله غفاری» معاون دوم رئیس پارلمان افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بُخدی»، طی رای گیری نمایندگان مجلس افغانستان «نعمت الله غفاری» نماینده مردم هلمند در مجلس افغانستان به سمت معاون دوم مجلس افغانستان رسید.

در چهار دوره رای گیری مجلس افغانستان نتوانست معاون دوم مجلس را انتخاب کند و بر اساس آیین نامه مجلس افغانستان نامزدی که در آخرین دور رای گیری رای بیشتر ولی کمتر از ۵۰ درصد به دست آورده باشد به رای گیری علنی گذاشته می شود.

«نعمت الله غفاری» و «نذیر احمد زی» که در دور چهارم انتخابات موفق نشدند آرای پنجاه به اضافه یک را به دست آورند ولی غفاری تعداد رای بیشتری نسبت به رقیب خود به دست آورده بود.

قبل از انجام رای گیری شماری از زنان نماینده در مجلس افغانستان خواستار واگذاری پست معاون دومی مجلس افغانستان به یک زن شدند. آنان گفتند نصف جمعیت افغانستان را زنان تشکیل می دهند اما در هیئت رئیسه مجلس افغانستان نماینده زن مشارکت ندارد.

در رای گیری علنی امروز ۱۲۳ رای موافق و ۸ رای مخالف شمارش شد که ۸ رای مخالف آن متقلق به نمایندگان زن مجلس افغانستان بود. در همین حال شماری دیگر از زنان در مجلس چنین اقدامی را خلاف اصول وظایف مجلس خوانده و خواستار رای گیری علنی برای غفاری شدند.

در دور سوم انتخابات برای معاون دومی مجلس دو زن نامزد بودند اما هر کدام تنها ۶ رای تائید و ۷ رای تائید به دست آوردند. با انتخاب معاون دوم مجلس، اعضای هیئت رئیسه مجلس افغانستان تکمیل شد و پس فغالیتهای مجلس بطور رسمی آغز می شود.

پیشتر «ظاهر قدیر» به عنوان معاون اول، «عبدالرئوف انعامی» دبیر و «عرفان الله عرفان» معاون رئیس مجلس افغانستان انتخاب شده اند.