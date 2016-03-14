توضیحات طاهری درباره تمدید قرارداد برانکو ایوانکوویچ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، علی اکبر طاهری درباره تمدید قرارداد برانکو گفت: از اینکه پرسپولیس روند مثبتی را طی می‌کند خوشحالیم اما برای این باشگاه بزرگ خواسته‌های بزرگتری داریم. در موضوع تمدید قرارداد آقای ایوانکوویچ هم من قبل از این به هواداران گفته بودم که نگران نباشند، چون ما برنامه‌های مدونی برای تمام رده‌ها داریم. دنبال یک ساختار قوی از بعد فنی و تشکیلاتی برای تیم‌های پرسپولیس هستیم که فقط به تیم بزرگسالان محدود نمی‌شود. قطعا در این مسیر در تمام آن بخش‌ها از برانکو استفاده می‌کنیم تا پرسپولیس نه فقط در ایران، بلکه در سطح قاره آسیا مجموعه‌ای مطرح در این عرصه‌ها باشد.

وی ادامه داد: کارنامه برانکو به قدری شفاف است که نیاز به ارزیابی ندارد. این کارنامه فقط به عملکرد ایشان در پرسپولیس محدود نمی‌شود بلکه به سال‌های گذشته برمی‌گردد. در ابتدای فصل نتایجی کسب شد که هواداران و برخی دوستان دوستدار پرسپولیس را نگران کرده بود ولی در مجموعه پرسپولیس این باور وجود داشت که اگر پتانسیل تیم به اجرا در آید نتایج خوبی خواهیم گرفت و خوشبختانه این اتفاق روی داد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: همانطور که برانکو گفت توافق برای ادامه همکاری صورت گرفته است ولی با توجه به اهدافی که داریم، دنبال یک برنامه کاری بلند مدت هستیم.

طاهری درباره خواسته باشگاه در این دوره همکاری تصریح کرد: ما می‌خواهیم ادبیات صنعت فوتبال با تمام جوانب در باشگاه پرسپولیس حاکم شود. با برانکو برای تمدید قرارداد به توافق اولیه رسیدیم و هدف این است که در سال‌های آینده یک پرسپولیس شکوفا و مقتدر در مسابقات حاضر باشد.