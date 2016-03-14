معتادان متجاهر از مناظر عمومی رشت جمع آوری شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، محمدعلی نجفی ظهر دوشنبه در یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان بر ضرورت مقابله هرچه بیشتر با پدیده‌ شوم مواد مخدر تأکید کرد و افزود: همه‌ ما موظف هستیم برای اینکه جامعه با بحران بیشتر مواجه نشود با حساسیت مضاعفی به این پدیده بنگریم.

وی با اشاره به فرارسیدن تعطیلات نوروزی گفت: :با توجه به ورود میلیون ها گردشگر به گیلان، برخورد جدی با خرده فروشان و جمع آوری معتادان متجاهر در ایام پایانی سال ضرورت بیشتری دارد که باید با شتاب انجام شود.

استاندار گیلان تاکید کرد: مرکز نگهداری و درمان معتادین متجاهر در رشت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال آینده راه اندازی ‌شود.

نجفی اقدامات زیربنایی به ویژه ایجاد اشتغال برای جوانان را از ضروریات مقابله با مواد مخدر دانست و افزود: انجام این اقدامات در دراز مدت نتیجه خواهد داد اما به صورت کوتاه مدت باید با پدیده مواد مخدر برخورد شود.