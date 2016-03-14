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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۰۵

«سرگئی لاوروف»:

دخالت نظامی در لیبی نیازمند موافقت سازمان ملل است

دخالت نظامی در لیبی نیازمند موافقت سازمان ملل است

وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد که هر گونه دخالت نظامی در لیبی نیازمند موافقت سازمان ملل متحد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد: بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی توان در لیبی عملیات نظامی انجام داد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما از برنامه ریزی ها برای دخالت نظامی در لیبی آگاه هستیم و دیدگاه ما این است که این اقدام فقط باید با اجازه شورای امنیت صورت گیرد.

لاوروف در ادامه گفت: هر گونه اختیار احتمالی برای انجام عملیات علیه تروریست ها در لیبی باید تعیین شده باشد به گونه ای که اجازه تفسیرهای انحرافی یا اشتباه را ندهد.

کد مطلب 3580170
سمیه خمارباقی

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