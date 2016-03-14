دخالت نظامی در لیبی نیازمند موافقت سازمان ملل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز اعلام کرد: بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد نمی توان در لیبی عملیات نظامی انجام داد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما از برنامه ریزی ها برای دخالت نظامی در لیبی آگاه هستیم و دیدگاه ما این است که این اقدام فقط باید با اجازه شورای امنیت صورت گیرد.

لاوروف در ادامه گفت: هر گونه اختیار احتمالی برای انجام عملیات علیه تروریست ها در لیبی باید تعیین شده باشد به گونه ای که اجازه تفسیرهای انحرافی یا اشتباه را ندهد.