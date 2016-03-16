چشمه قیر دهلران از عجایب طبیعت استان ایلام

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: «عروس زاگرس» که با جلوه‌ای طاووس‌گونه توصیفی نه چندان رسا برای ایلام غربی و مرزنشین است تابلویی از رنگ و طرح در برابر دیدگان مشتاق و هیجان زده مسافران می‌گشاید و هوهوی بادها و صدای شرشر آبشارها کبیرکوه را به رقصی شکوهمند و موزون با آوای نی‌لبکها برمی‌خیزاند و جان خسته مسافران را می‌نوازد.

نگین باستانی و کهن غرب و عروس پرپیرایه زاگرس با دشتهای مفروش به مخمل سبز و رودهای ناآرام با موج‌های بی‌قرار که هر لحظه‌شان با کوبیدن سر بر سینه صخره‌ها انگار سرودی از نیایش را در فضا می‌آکند، میزبان چشم‌نواز مسافران نوروزی است.

شکوهمندی کوه‌های مانشت و کبیرکوه، خروش رود سیمره، روایت تاریخ در موزه مردم شناسی قلعه والی و شهر تاریخی سیمره و تابش بی‌دریغ آفتاب بر دشت‌ها و نخلستان‌های مهران و دهلران تابلوهایی از نمایشگاه بهار هستند .

این استان که در سال‌های دفاع مقدس روایتگر زخم و سینه، خون و شهادت و بارش بمب‌ها و خمپاره بود در روزهای سال نو از سرسبزی و عطر خاک باران خورده آکنده است.



مهمانان نوروزی که با گذر از گردنه قلاجه خانه و کاشانه را به هوای تفرج و مهمانی دامان عروس زاگرس وانهاده‌اند از سفر به این استان و مهربانی مردم این دیار و زیبایی های خیره‌کننده آن هزاران خاطره گرم و دلپذیر خواهند داشت.



یکی از دیدنی‌های منحصربه فرد استان ایلام که ایرانیان هوشمند از دست کم سه هزارسال پیش از آن استفاده صنعتی، به ویژه در صنعت دریانوردی و ساختمانی، کرده‌اند چشمه قیر روان است.

چشمه قیر دهلران یکی از پدیده‌های نادر طبیعی استان ایلام است و از بی‌نظیرترین عجایب طبیعی استان ایلام به شمار می‌رود.

این چشمه شامل یک چشمه اصلی و سه چشمه فرعی است که در حدود ۸۵ هکتار مساحت دارد و برای رسیدن به این چشمه سیاه‌رنگ که دهانه آن ۹ متر است باید از شهر دهلران به سمت بوستان جنگلی آبگرم رفت.

این اثر طبیعی به عنوان یکی از آثار تفریحی، توریستی استان ایلام و با ظرفیت اقتصادی ویژه در ۷ کیلومتری شهر دهلران قرار دارد و سالیانه به ویژه در ایام نوروز گردشگران زیادی از این اثر طبیعی بازدید می‌کنند.

چشمه قیر دهلران به عنوان اثر طبیعی در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است

بخش مشکل مسیر رسیدن به چشمه، پایین رفتن از دیواره یک رودخانه فصلی و بالا آمدن از سوی دیگر آن است.

در حدود ۳۰۰ متری چشمه قیر، دیگر مسیری ماشین رو وجود ندارد و باید پیاده به سمت آن رفت و این فرصتی است برای دیدن درختچه‌های زیبایی که منطقه را پوشانده‌اند.

با نزدیک شدن به چشمه بوی شدید قیر، به مشام می‌رسد، قطر دهانه چشمه نزدیک به ۹ متر است و از زیر آن آب گرمی مملو از ذرات ریز و درشت قیر سیال جاری است.

از آنجا که در فصل تابستان جانورانی که به هوای خوردن آب به چشمه نزدیک می‌شدند درون قیر گیر کرده و از بین می‌رفتند، پیرامون چشمه را با فنسی سقف‌دار پوشانده‌اند، که این خود بهترین نشانی یافتن چشمه است.

اندیشمندان ایرانی به جهت نفوذناپذیری کف کشتی‌ها و سقف خانه‌ها در برابر آب آنها را قیراندود می‌کردند که به گفته تمامی نگارندگان تاریخ علم، دانشوران ایرانی نخستین مردمانی بودند که از قیر استفاده کردند.

«پروکوپیوس» تاریخ نگار رومی در سده ششم میلادی، از روغن «مادها» نام می‌برد و می‌گوید که ایرانیان، ظرف‌هایی از روغن مادها و گوگرد را پر کرده و آنها را آتش زده و به سوی دشمن پرتاب می‌کردند.

پروکوپیوس می‌گوید که این ماده در روی آب شناور مانده و به محض تماس، کشتی‌های دشمن را به آتش می‌کشیده است.



در طول نخستین جنگ جهانی، اشغالگران انگلیسی برای استفاده از این چشمه تا نزدیکی آن خط آهن کشیده بودند که آثار آن هنوز دیده می شود.