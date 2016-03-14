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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۱۷

وزیر خارجه انگلیس:فرصتهای ارتباطی با ایران در حال بررسی بیشتر است

وزیر خارجه انگلیس:فرصتهای ارتباطی با ایران در حال بررسی بیشتر است

وزیر امورخارجه انگلیس در سخنانی از بررسی بیشتر فرصت‌های ارتباطی با ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، « فیلیپ هاموند» پیش از آغاز نشست امروز وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا در بروکسل همچنین اظهار داشت: با توجه به آزمایش موشکی اخیر ایران باید این امور مورد بررسی بیشتر قرار گیرد تا به رفتارهای نابهنجار از سوی این کشور ختم نشود.

وزیر امورخارجه انگلیس با تاکید بر اهمیت بهبود مناسبات ایران و غرب گفت: ایران باید به راستی آزمایی خود ادامه دهد.

وزرای امورخارجه اتحادیه اروپا در نشست امروز خود قرار است بررسی مناسبات با ایران را به بحث و تبادل نظر بگذارند.

بر اساس گزارش های رسیده با توجه به سفر قریب الوقوع «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا به تهران در ماه آوریل، وزرای امور خارجه این اتحادیه، همکاری با ایران در حوزه های انرژی، محیط زیست، آموزش و پرورش و علوم را مورد گفتگو قرار می دهند.

کد مطلب 3580176
شقایق لامع زاده

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