زمان تعطیلات نوروزی مدارس اردبیل ابلاغ شد

صابر سپهری بعدازظهر دوشنبه در حاشیه هماهنگی تعطیلات نوروزی مدارس به خبرنگار مهر گفت: بر اساس بخشنامه ابلاغ شده مدارس تا چهارشنبه یعنی ۲۶ اسفندماه به فعالیت تحصیلی خود ادامه خواهند داد.

وی افزود: این بخشنامه برای تمامی مقاطع تحصیلی صدق می‌کند و مدارس نباید پیش از موعد مقرر تعطیلات نوروزی خود را آغاز کنند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان زمان تعطیلات مدارس را از روز شنبه هفته آینده تا روز ۱۳ ام فرودین ماه سال ۱۳۹۵ اعلام کرد و افزود: بعدازاین بازه زمانی بار دیگر برنامه تحصیلی دانش‌آموزان از سر گرفته خواهد شد.

سپهری در خصوص برخی اظهارات مبنی بر تعطیلی زودهنگام مدارس به ویژه مدارس ابتدایی تأکید کرد: در برخی مواقع ممکن است مدرسه بر خلاف بخشنامه عمل کند اما انتظار ما این است برای جلوگیری از لطمه تحصیلی دانش‌آموز بازه زمانی تعطیلات مطابق بخشنامه رعایت شود.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت اسکان فرهنگیان نیز اضافه کرد: در ۱۹ ناحیه آموزشی اسکان فرهنگیان در ۸۱ مدرسه با ۶۶۱ کلاس درس انجام خواهد شد.

به گفته مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اسکان به صورت رسمی از ۲۷ اسفندماه و بعد از تعطیلی مدارس آغاز می‌شود و در وضعیت فعلی ما پذیرشی در مدارس نداریم.