برنامه های سال آینده بسیج رسانه طبق نیازسنجی دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد امیری نژاد ظهر دوشنبه در جریان نشست شورای عالی بسیج رسانه استان فارس بیان کرد: بسیج رسانه استان در سال جاری برنامه های متعددی را در دستور کار خود قرار داد.

وی بیان کرد: یکی از این اقدامات برگزاری جشنواره رسانه ها و مطبوعات دفاع مقدس در استان فارس بود که منتخبان این جشنواره نیز معرفی شدند.

رئیس بسیج رسانه فارس ادامه داد: در نظر داریم این جشنواره را برای سال آتی در سطح ملی برگزار کنیم.

امیری نژاد گفت: همچنین در سال جاری چندین نرم افزار تلفن همراه نیز طراحی شد که در سال آینده برنامه داریم که این نرم افزارها را گسترش دهیم.

وی یادآورشد: حدود 20 برنامه مجله خبری نیز ازسیمای مرکز فارس به روی آنتن رفت تا تولیدات رسانه های استان در سیمای مرکز فارس نیز بازنمایی شود.

وی با اشاره به اینکه بسیج رسانه فارس در سطح کشور بر اساس ارزیابی های صورت گرفته برتر شناخته شد، بیان کرد: قصد داریم برای سال آینده یک نیازسنجی از رسانه های استان انجام دهیم و برنامه ها را بر اساس نیازهای رسانه ای هدف گذاری کنیم.

در ادامه مراسم هادی بسطام رئیس بسیج رسانه شیراز نیز با اشاره به کارهایی که در طول سال جاری و سال آینده هدف گذاری شده بیان کرد: یکی از این برنامه ها کارگاه های تولید محتواست که در نظر داریم برای سال آینده به این بخش توجه شود.

وی بیان کرد: یکی از مسائل نیز آفتهای فضای مجازی است که برای سال95 باید سلسله نشستهایی را در این رابطه برگزار کنیم.

وی با اشاره به فعالیت خیریه ای که بسیج رساتنه و موسسه فرهنگی نیم نگاه انجام داده نیز بیان کرد: عصر امروز برنامه مسابقات فوتسال بین خبرنگاران و تیم هنرمندان شامل هنرمندانی مثل کامبیز دیرباز، پژمان جمشیدی و... برگزار خواهد شد.