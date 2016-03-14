تغییر ایستگاه گرگان صحت ندارد/استقبال ضعیف از قطار اینچه برون

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قربانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران استان گلستان درباره انتشار اخباری مبنی بر تغییر ایستگاه گرگان، اظهار کرد: چنین چیزی صحت ندارد و من مخالف این موضوع هستم و نمی دانم چنین شایعاتی از کجا آب می خورد؟

قربانی تصریح کرد: ایستگاه گرگان، ایستگاه قدیمی است و دلیلی برای تغییر نام آن وجود ندارد و نباید به این شایعات دامن بزنیم.

وی درباره نقش راه آهن در مسافرت های نوروزی بیان کرد: راه آهن در کنار سایر دستگاه های حمل و نقلی تدابیر لازم را اندیشیده و در این راستا باتوجه به شرایط خطوط، تغییر سرعت را در دستور کار قرار داده است.

وی از آمادگی کامل ایستگاه ها برای پذیرایی از مسافران نوروزی خبر داد و بیان کرد: سالن ها و نمازخانه ها به طور کامل آماده شده اند و با آمادگی کامل به استقبال مسافران خواهیم رفت.

مدیرکل راه آهن شمال شرق دو کشور همچنین درباره قطار مسافربری گرگان – اینچه برون اظهار کرد: باوجود آنکه قطار گرگان به اینچه برون از ظرفیت ۳۳۶ نفری برخوردار است اما تنها هفت درصد از ظرفیت اشغال می شود.

قربانی تصریح کرد: چنانچه نتوانیم برای افزایش مسافران اقدامی کنیم قطار به استان مازندران فرستاده می شود اما فعلا در قبال این موضوع مقاومت کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: این قطار بهترین فرصت برای توسعه شهر اینچه برون است و توسط معاون اول رئیس جمهور افتتاح شده و امیدوارم با تلاش های انجام شده ظرفیت قطار تکمیل شود.