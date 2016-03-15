راهنما: در ایام نوروز چه فیلم هایی ببینیم؟

مجله مهر: اگر شما هم از آن دسته آدمهایی هستید که نیمه های شب ایام تعطیل هوس می کنید با خودتان خلوت کنید و یک کار ویژه انجام دهید پس بهتر است یک لیست جدید از فیلم های برگزیده روز دنیا تهیه کنید تا تعطیلات بهتری را پشت سر بگذارید. اگر هم نمی دانید چه فیلم هایی را برای دیدن انتخاب کنید مجله مهر به شما چند فیلم خوب را پیشنهاد می کند تا از دیدن آنها حسابی لذت ببرید.

۱)room (اتاق)

یک داستان شگفت انگیز و الهام گرفته از واقعیت که با بازی بسیار خوب بازیگرانش توانست اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن « مری لارسن» را به خود اختصاص دهد. خیلی دلمان می خواهد برای وسوسه کردن شما به این فیلم داستان شگفت انگیز آن را حتی در یک خط کلی تعریف کنیم اما این لذت را از شما نمی گیریم تا در همان دقیقه اول با این داستان عجیب و غریب شگفت زده شوید. فیلم اتاق را در صدر فیلم های روزهای تعطیل خود بگذارید و از بازی پسربچه این فیلم حسابی لذت ببرید و در آغاز یک شروع طوفانی داشته باشید.

۲)About time (درباره زمان)

اگر هوس یک درام عاشقانه با چاشنی سورئال کرده اید «درباره زمان» می تواند پیشنهاد خوبی برای شما باشد. فیلمی سراسر زندگی که می تواند لحظات بسیار زیبایی را با دیالوگ های خوبش برای شما رقم بزند. نقش اول داستان به نام «تیم» وقتی ۲۱ ساله می شود پدرش او را صدا می زند و به او یک واقعیت مهم را می گوید. واقعیت این است که مردان خانواده می توانند با روش خاصی به گذشته برگردند و تغییراتی در آن به وجود بیاورند. تیم نیز تلاش می کند با این قدرت عجیب و غریب در راستای اهدافش همراه باشد و ما با او در قصه هایش همراه هستیم.

۳) best offer ( بهترین پیشنهاد)

تورانتوره در این فیلم با یک داستان عجیب و غریب و یک شخصیت زن عجیب و غریب ظاهر می شود. زنی که دوست ندارد کسی او را ببیند. اگر هوس یک فیلم غافلگیر کننده با تعلیق بالا دارید این فیلم می تواند پیشنهاد خوبی برای شما باشد.

۴) gone girl ( دختر گمشده)

دیوید فینچر در سال گذشته با این فیلم مخاطبانش را ترساند. این فیلم گرچه در ژانر وحشت نیست اما معماگونه بودن این فیلم مخاطب را تا انتهاب با استرس پای فیلم نگه می دارد. صبح روز پنجمین سالگرد ازدواج نیک متوجه می شود( با بازی بن افلک» ایمی ( با بازی رزاموند) همسرش ناپدید شده است. جنجال های رسانه ای که حول این اتفاق شکل می گیرد مخاطب را حسابی درگیر می کند. این فیلم یکی از محبوب ترین فیلم های سال گذشته بود.

۵) Revenant ( از گوربرخاسته)

لئوناردو دی کاپریو ۲۰ سال بعد از تایتانیک بالاخره توانست با این فیلم تندیس طلایی اسکار را در دستان خود ببیند. اگر می خواهید بدانید آقای بازیگر برای چه موفق به دریافت اسکار شده است این فیلم را تماشا کنید. داستان این فیلم درباره یک گروه شکارچی است که در قرن نوزدهم به شکار می روند اما یکی از اعضای آنها توسط خرس دریده می شود و توسط دوستانش مورد سرقت قرار می گیرد. اما او در برابر سختی ها مقاومت می کند و جان سالم به در می برد تا از کسانی که به او خیانت کرده اند انتقام بگیرد.

۶) the fault in our stars ( گناه ستارگان ما)

یک دختر سرطانی به نام «هزل»به خاطر سرطانش با گروهی از بچه های سرطانی آشنا می شود و روابطشان شکل می گیرد. هرکدام از بچه ها نیز به دلیل شکل های مختلف سرطانشان با اتفاقات مختلفی دست و پنجه نرم می کنند. مانند «گوستوس» که پایش را از دست داده و یا « آیزاک» که به مرور در حال از دست دادن چشمانش است. اما اتفاقا جذاب و دیالوگ های طنز این فیلم می تواند لحظات شیرینی را برای بیننده رقم بزند.

۷) nightcrowler (شبگرد)

این فیلم می تواند بهانه ای باشد تا از سیستم کاری بسیاری از شبکه های خبری در دنیا سر در بیاورید. لوئیز بلوم ( با بازی جیک جیلنهال) یک خبرنگار سودجو است که حاضر است برای بدست آوردن اخبار دسته اول و گرفتن فیلم های منحصر به فرد دست به هرکاری بزند و حتی هرکسی را قربانی کند. این فیلم درگیر کننده با بازی خود جیک جیلنهال می تواند یک شب هیجان انگیز را برای شما به همراه داشته باشد.

۸) martian ( مریخی)

زندگی در جایی به غیر از کره زمین همیشه برای بشر جذاب بوده است. اما آیا به این فکر کرده اید که اگر یک روز در یک سیاره ای دیگر مانند مریخ گیر بیفتید باید برای نجات خود چه کارهایی انجام دهید. فیلم مریخی قرار است همین قصه را برای شما تعریف کند.« مارک وانتی» با بازی «مت دیمون» فضانوردی است که در مریخ گرفتار می شود و حالا باید تمام قابلیت هایش را به کار گیرد تا به مرکز کنترل پرواز در کره زمین وضعیت خود را اطلاع دهد.

۹)Spotlight (افشاگر)

دیدن این فیلم وقتی بدانید توانسته بهترین فیلم اسکار و گلدن گلاب باشد هیچ دلیل دیگری لازم نیست. این فیلم که در یک فضای مطبوعاتی به سر می برد داستان یک گروه به نام افشاگر است که درباره فساد اخلاقی کشیشان و سوء استفاده جنسی آنها از کودکان تحقیق می کند.

۱۰) brooklyn (بروکلین)

این فیلم یکی دیگر از فیلم های تحسین شده است در یکسال اخیر است که به موضوع مهاجرت می پردازد. ایلیس دختر جوانی است که برای آینده روشن و بهتر به آمریکا مهاجرت می کند و این مسیر او را با اتفاقات و مشکلات جدیدی روبرو می کند. فضای عاشقانه این فیلم می تواند آن را به یکی از فیلم های دوست داشتنی شما تبدیل کند.