حاشیه اتوبان قزوین به تهران پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان قزوین، سیاوش شمسی پور در این باره گفت: با آغاز اجرای برنامه های «مسیر سبز، ساحل پاک» در استان قزوین مسیر حاشیه اتوبان تهران، قزوین و اتوبان قزوین، رشت پاک سازی شد.

وی افزود: حاشیه آزاد راه قزوین به تهران و قزوین به رشت در راستای اجرای برنامه های طرح مسیر سبز ساحل پاک توسط پرسنل شرکت هفت الماس و اعضای تشکل زیست محیطی رفتگران طبیعت به صورت نمادین پاکسازی شد.

شمسی پور یادآورشد: در برنامه مشابه اعضای تشکل زیست محیطی رفتگران طبیعت نیز به طور نمادین بخش هایی از حاشیه اتوبان قزوین به رشت در اطراف محل اخذ عوارض اتوبان را پاک سازی کردند.

سیاوش شمسی پور سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست هدف از انجام چنین برنامه هایی را ایجاد حساسیت و برانگیختن حس مسئولیت اجتماعی مردم در برابر مسائل محیط زیستی دانست.

وی یادآورشد: برنامه کشوری «مسیر سبز، ساحل پاک» در شش استان تهران، البرز، قزوین، گیلان و مازندران و گلستان همزمان با آغاز مسافرت های نوروزی هموطنان در راستای حفظ محیط زیست با هدف جلوگیری از آلودگی و کنترل پسماند و دور ریخت آن در محیط اجرا می شود.

شمسی پور افزود: امیدواریم با حفاظت از محیط زیست به تحقق رویاهای همه انسان ها و حتی آیندگان کمک کنیم و محیط زیست سالم و عاری از آلودگی و بدون زباله داشته باشیم و از منابع خدادادی درست، بهینه و به اندازه استفاده کنیم.

سرپرست محیط زیست استان قزوین تصریح کرد: برنامه مسیر سبز- ساحل پاک با امضاء تفاهم نامه در سال ۱۳۹۲ برای جلوگیری از آلودگی و تخلیه پسماند در محیط زیست و اشاعه فرهنگ محیط زیستی در بین هموطنانی که قصد مسافرت به حاشیه دریای خزر را دارند توسط استانداران شش استان صورت گرفته است.