بارش شدید باران طی اواخر هفته در همدان/ بهار پر بارانی در پیش است

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهرداد حسینی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد خدمات سفر استان همدان با بیان اینکه انتظار داریم سامانه بارشی از اواخر روز دوشنبه وارد همدان شود، اظهار داشت: با ورود این سامانه بارشی به همدان شاهد بارش باران در روز سه شنبه به بعد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه شدت بارش در روز های چهارشنبه و پنجشنبه این هفته بیشتر خواهد شد، افزود: اواخر روز چهارشنبه شدت بارش زیاد می شود ودر پنجشنبه صبح و چهارشنبه دوتا هشت درجه کاهش دما و احتمال بارش برف داریم.

حسینی بیان داشت: شدت بارش ها درچهارشنبه و پنجشنبه خیلی زیاد است واحتمال می رود بارندگی ها بالای ۳۰ میلی متر باشد.

وی با اعلام این خبر که دوشنبه دوم فروردین ماه هم انتظار بارندگی وجود دارد، اظهار کرد: انتظار داریم بارندگی بهارسال آینده نیز زیاد باشد و بارندگی ۸۰تا ۹۰ درصد افزایش پیدا کند و دمای هوای بهار سال آینده از معمول آن کمتر باشد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری همدان نیز از تشکیل ۱۰تیم بازرسی در ستاد صیانت از حقوق شهروندی خبر داد و گفت: این تیم ها در ایام نوروز از پایانه های مسافر بری، فرودگاه ها، ایستگاه های راه آهن و مراکز فروش بلیت بازدید می کنند.

مهرداد نادری فر اظهار داشت: هتل ها، مهمانپذیر ها، مراکز اقامتی و رستورانها و پایگاه های ثابت و سیار امداد و نجات و بانک های کشیک و محل توزیع ارزاق عمومی و جایگاه های سوخت در ایام نوروز مورد بازرسی قرار می گیرند.