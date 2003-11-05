ترازنامه بانك مركزي در سال 81 تصويب شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، در چهل سومين مجمع عمومي بانك مركزي رييس كل اين بانك خلاصه اي از گزارش تحولات اقتصادي كشور را در سال گذشته مطرح كرد و پس از آن گزارش هيات نظار مطرح شد.

در گزارش تحولات اقتصادي ايران در سال 81 آمده است: اقتصاد ايران در سومين سال برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي از شرايط پايدار و با ثباتي برخوردار بود و مجموعه اقدامات و سياستهاي اجرايي دولت كه در سه سال اول برنامه اجرا شد، نتايج ارزشمندي را درزمينه كنترل تورم ، تامين مالي رشد توليد و سرمايه گذاري ، افزايش اشتغال و افزايش منابع ارزي به همراه داشت.

براساس اين گزارش عمده ترين سياستهاي اتخاذ شده اقتصادي در سال 81 اجراي طرح يكسان سازي نرخ ارز ، ايجاد بازار بين بانكي ارز ، ادامه سياستهاي آزاد سازي در جهت تبديل پذيري پول ملي در حساب جاري تراز پرداختها و ايجاد شفافيت بيشتر در بودجه بويژه در زمينه پرداخت يارانه ها بود.

در گزارش تحولات اقتصادي ايران در سال 81 همچنين آمده است در اين سال تصويب و اجراي قانون سرمايه گذاري خارجي ، حذف پيمان سپاري ارزي براي صدور كالاها و خدمات ، كاهش هزينه هاي عملياتي تجارت خارجي ، اعطا يارانه هاي صادراتي از جمله سياستها و اقدامات راهبردي در جهت بهبود حوزه تجارت خارجي به شمار مي رود. علاوه براين در اين سال براي نخستين بار اوراق قرضه ارزي بانك مركزي طي دو مرحله در بازارهاي بين المللي منتشر شد و با شرايط مناسبي به فروش رسيد