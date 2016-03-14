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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۲۹

معاون گردشگری میراث فرهنگی اردبیل:

آلاچیق عشایر شاهسون اردبیل در نمایشگاه گردشگری آلمان معرفی شد

آلاچیق عشایر شاهسون اردبیل در نمایشگاه گردشگری آلمان معرفی شد

اردبیل – معاون گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل از معرفی آلاچیق عشایر شاهسون اردبیل در پنجاهمین نمایشگاه بین‌المللی ITB برلین در کشور آلمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میراث فرهنگی اردبیل قادر تقی زاده با بیان اینکه این نمایشگاه بزرگ‌ترین نمایشگاه گردشگری دنیا است، تصریح کرد: صنایع‌دستی، لباس محلی، شیوه معیشت، فرهنگ و سازه و تزئینات داخلی آلاچیق عشایر شاهسون استان اردبیل به منظور معرفی به گردشگران و بازدیدکنندگان خارجی در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد.

وی با اشاره به فرصت مطلوب این نمایشگاه برای معرفی جاذبه‌های گردشگری اردبیل افزود: سبک زندگی، پوشش محلی، موسیقی و آداب‌ورسوم خاص عشایر این استان باعث شده بازدید از زندگی عشایر شاهسون به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری استان موردتوجه قرار گیرد.

به گفته معاون گردشگری میراث فرهنگی استان در این نمایشگاه به منظور معرفی شایسته ظرفیت‌های گردشگری استان، اقلام تبلیغاتی ازجمله پوستر، نقشه استان، کتابچه معرفی جاذبه‌های گردشگری استان همراه با لوح فشرده و بروشور عشایری به زبان انگلیسی در بین بازدیدکنندگان توزیع شد.

کد مطلب 3580205
محمد میرزایی ناطق

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